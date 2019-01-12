عمران خان اوایل بهمن به قطر سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور و دریافت حمایت و کمک از کشورهای دوست خود، در تاریخ دوم بهمن سال جاری به پاکستان سفر می کند.

قریشی در ادامه گفت که قطر وعده استخدام تقریبا یک میلیون کارگر پاکستانی را داده است که این اتفاق بسیار خوبی است.

گفتنی است که عمران خان پیش از این در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و پرداخت بدهی های خارجی خود طی سفر به کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، چین و مالزی بسته های حمایتی را از این کشورها در یافت کرده است.