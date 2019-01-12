  1. بین الملل
  2. آسیای غربی
۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۱۷

عمران خان اوایل بهمن به قطر سفر می کند

وزیر خارجه پاکستان از سفر نخست وزیر این کشور به قطر در تاریخ ۲ بهمن سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که «عمران خان» نخست وزیر پاکستان در راستای بهبود وضعیت اقتصادی این کشور و دریافت حمایت و کمک از کشورهای دوست خود، در تاریخ دوم بهمن سال جاری به پاکستان سفر می کند.

قریشی در ادامه گفت که قطر وعده استخدام تقریبا یک میلیون کارگر پاکستانی را داده است که این اتفاق بسیار خوبی است.

گفتنی است که عمران خان پیش از این در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و پرداخت بدهی های خارجی خود طی سفر به کشورهای عربستان، امارات متحده عربی، چین و مالزی بسته های حمایتی را از این کشورها در یافت کرده است.

کد خبر 4510277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها