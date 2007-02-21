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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۰

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استفاده از فناوری نوین تصویربرداری مادون قرمز برای پیدا کردن رگ های خونی

استفاده از فناوری نوین تصویربرداری مادون قرمز برای پیدا کردن رگ های خونی

استفاده از فناوری های نوین تصویربرداری مادون قرمز امکان بررسی دقیق رگ های خونی و ارایه همزمان تصاویری از آنها بر روی پوست را فراهم ساخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه جدیدVeinViewer  نام دارد و با برخورداری از یک دوربین مجهز مادون قرمز می تواند وضعیت رگ های خونی را بر روی پوست نشان دهد.

به عقیده دانشمندان آمریکایی، با استفاده از این دستگاه کوچک، پزشکان، پرستاران و سایر متخصصان درمانی می توانند به راحتی سیاه رگ ها را پیدا کرده و دیگر از تکنیک های قدیمی وارد کردن چند باره سوزن به بدن بیمار استفاده نخواهد شد.

بر اساس گزارشی که در نشریه معتبر  Phlebotomy منتشر شده است، تخمین زده شده است که سالانه حدود یک میلیارد مورد سوراخ شدن رگ در سراسر جهان صورت می گیرد.

مطالعه مرتبطی نیز نشان داده است که به طور متوسط برای پیدا کردن رگ مورد نظر بین یک تا 14 بار سوزن در پوست فرو می رود. به عقیده دانشمندان استفاده از این فناوری جدید به ارتقای مراقبت های پزشکی منجر خواهد شد.

کد مطلب 451028

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