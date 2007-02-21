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۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۷

/ انتقال خودکشی با کد ژنتیکی خاص از نسلی به نسل دیگر ! /

ژن عامل خودکشی کشف شد

ژن عامل خودکشی کشف شد

تحقیقات دانشمندان روی گروهی از خانواده ها نشان داد: اقدام به خودکشی با یک کد ژنتیکی خاص در انسان مرتبط است و از نسلی به نسل دیگر انتقال می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تمایل به ناحیه ای از کروموزوم 2 که یکی از مجموعه های دی ان آ در سلول هاست، مربوط می شود.

به گفته "ویرجینیا ویلور" ار دانشکده پزشکی دانشگاه "جان هاپکینز"، امیدواریم با دستیابی به این کشف جدید امکان شناسایی افراد در خطر مهیا شود.

دانشمندان آزمایشی را روی 417 عضو از 162 خانواده که مبتلا به اختلال دوقطبی (افسردگی شیدایی) بودند جهت شناسایی ویژگی های کلی کدهای ژنتیکی انجام دادند. همچنین در این آزمایش تاریخچه خانوادگی تلاش به خودکشی نیز مورد نظر قرار گرفت.

یافته های این تحقیق که در نشریه "روانپزشکی زیستی" منتشر شد، نشان داد: اعضای خانواده های درگیر از درجات بالای تشابهات ژنتیکی در ناحیه نشانگر دی ان آی D2S1777 در کروموزوم 2 خود با نام 2P12 برخوردار بودند.

کد مطلب 451029

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