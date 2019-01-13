به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال نساجی قائمشهر نخستین فصل حضورش در لیگ برتر را تجربه می‌کند و در اولین نیم فصل لیگ برتری‌اش با ۱۶ امتیاز در رده دهم قرار گرفت. اما این تیم مثل سال و سالهای قبل در پایان نیم فصل با بحران مواجه شد و روی نیمکتش دست به تغییراتی زد.

نماینده استان مازندران در لیگ برتر، فصل گذشته هم در همین مقطع با بحران مواجه شد و درست در پایان نیم فصل نخست لیگ دسته اول، مهدی پاشازاده سرمربی وقت این تیم از هدایت آن کنار رفت و کار به داود مهابادی سپرده شد.

البته حضور مهابادی هم در این تیم دوام نداشت و جواد نکونام سومین سرمربی فصل گذشته نساجی بود که در نهایت هم تیم با هدایت وی به لیگ برتر رسید.

همین تیم دو فصل پیش کارش را با محمود فکری در لیگ یک آغاز کرد و در حالی که با این مربی نتایج خوبی گرفته بود و در پایان نیم فصل در صدر جدول قرار داشت، این حاشیه‌ها منجر به جدایی وی گردید که بعد از آن هدایت نساجی در نیم فصل دوم به ساکت الهامی و حسین مسگر ساروی سپرده شد.

به این ترتیب فیروز کریمی سرمربی جدید تیم نساجی هشتمین سرمربی این تیم در سه فصل اخیر خواهد بود.