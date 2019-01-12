۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۴۸

آغاز رقابت‎های پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج «تاتا استیل»

آغاز رقابت‎های پرهام مقصودلو در مسابقات شطرنج «تاتا استیل»

پرهام مقصودلو که از طرف فدراسیون جهانی شطرنج و به عنوان اولین ایرانی به مسابقات «تاتااستیل» دعوت شده از امروز رقابت خود در این تورنمنت معتبر را آغاز می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، «تاتا استیل» عنوان رقابت های معتبر  و مصوب فدراسیون جهانی شطرنج است که همه ساله به میزبانی هلند برگزار می شود. هشتاد و یکمین دوره این رقابت‌ها از امروز شنبه با حضور شطرنجبازان مطرح جهان به میزبانی هلند آغاز می شود. 

شرکت کنندگان در رقابت های تاتا استیل در سه جدول پیگیر رقابت های خود هستند. رقابت های جدول B این مسابقات با حضور یک ایرانی برگزار می شود. پرهام مقصودلو شطرنجباز دعوت شده کشورمان به تورنمنت تاتا استیل است که برای نخستین بار به عنوان یک ایرانی دعوتنامه حضور در این رقابت ها را از طرف فیده دریافت کرده است. 

۱۴ شطرنجباز از کشورهای مختلف برگزارکننده رقابت های جدول B هستند که از امروز آغاز می شود و به صورت دوره ای پیگیری خواهد شد. 

 مقصودلو امروز در دور نخست مسابقات با «کربف» استاد بزرگ مطرح اوکراینی دیدار خواهد کرد.

کد خبر 4510298
زینب حاجی حسینی

