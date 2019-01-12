پلیس فرانسه به حالت آماده باش در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پلیس فرانسه برای مقابله و برخورد احتمالی با تظاهرات کنندگان اخیر در این کشور موسوم به جلیقه زردها ۸۰ هزار نیروی خود را به حالت آماده باش اعلام کرد.

بر اساس گزارش منابع خبری در اداره پلیس فرانسه قرار است ۵ هزار نیروی پلیس در پاریس مستقر شده و با تظاهرات کنندگان مقابله کنند.

رئیس پلیس فرانسه با اشاره به تداوم تظاهرات جلیقه زردها در روزهای شنبه و یکشنبه اعلام کرد: پیش بینی می شود که در این ۲ روز حدود ۶۰ هزار معترض در تظاهرات ها شرکت کنند.

فرانسه از نیمه نوامبر سال گذشته میلادی صحنه اعتراضات و تظاهرات موسوم به جلیقه زردها است.

این اعتراضات در ابتدا علیه افزایش قیمت سوخت صورت گرفت اما خیلی زود رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و معترضان خواستار استعفای امانوئل ماکرون رئیس جمهوری این کشور شدند.