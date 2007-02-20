هیات پارلمانی روسیه با کاظم جلالی دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلالی در ابتدای این دیدار با اظهار خرسندی از روند رو به رشد مناسبات فیمابین گفت: روسیه و ایران نقاط مشترک بسیاری در سطح استراتژیک دارند که مهترین آنها برنتابیدن دو کشور در مقابل یک جانبه گرایی کنونی در عرصه جهان است.

وی با بیان اینکه روسیه و ایران از ظرفیت های بالایی برای گسترش مناسبات خود بویژه در زمینه اقتصادی و صنعتی دارند، تصریح کرد: سطح روابط اقتصادی و صنعتی فیمابین متناسب توانایی ها و امکانات موجود نیست و باید هر چه بیشتر در راستای توسعه و گسترش آن برنامه ریزی کرد.

وی نگاه غرب گرایانه در میان برخی لایه های پایین تصمیم گیری در دو کشور را یکی از موانع گسترش مناسبات فیمابین در آینده دانست و خاطرنشان کرد: باید شناختی دقیق تر از امکانات و توانایی های اقتصادی - صنعتی متقابل بدست آورد.

رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران - روسیه در مجلس شورای اسلامی همچنین تقویت روابط اقتصادی میان استانهای دو کشور عامل مهمی در تحکیم مناسبات فیمابین دانست و افزود: تشکیل گروه کاری مشترک در مجالس دو کشور می تواند در پیگیری و اجرای توافقات اقتصادی، صنعتی فیمابین نقش موثری ایفا کند.

بر اساس این گزارش، مارگلیف رئیس کمیته امور بین الملل روسیه نیز دراین دیدار از توسعه و گسترش مناسبات فیمابین در کلیه زمینه ها بویژه مناسبات پارلمانی حمایت کرد و افزود: تقویت مناسبات پارلمانی بویژه گروه های دوستی پارلمانی می تواند نقش مهمی در تعمیق مناسبات فیمابین داشته باشد.

وی با اشاره به حضور نمایندگان مختلف از مناطق گوناگون روسیه در هیات همراه خود گفت: شورای فدراسیون روسیه از توسعه مناسبات همه جانبه با ایران در کلیه زمینه ها حمایت می کند.

رئیس کمیته روابط بین الملل شورای فدراسیون روسیه بر اهمیت مناسبات اقتصادی و تجاری استانها دو کشور بویژه مناطق همجوار تاکید کرد و خواستار توجه ویژه به آن شد.