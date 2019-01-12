به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین دشتی صبح شنبه در همایش بصیرت و حضور انقلابی با حضور فرماندهان پایگاهها، حوزهها، نواحی و گردانهای سراسر استان بوشهر به ریشههای فتنهها در جوامع اشاره و اظهار کرد: فتنه دو منشأ اصلی دارد که یکی از آنها منشأ اخلاقی و دیگری ریشه در جهالت دارد بنابراین شروع فتنهها از نظریات بدعتگونه و یا از هوا و هوسهای نفسانی است که مردم به دنبال هوای نفس دیگری سینه میزنند و فتنهای ایجاد میکنند.
وی افزود: ریشههای اختلافات، تفرقهها و فتنههایی که در جامعه ما ظهور و بروز پیدا میکند گاهی دارای منشأ جهالت، دیدگاهها و شبهاتی است که باعث میشود کسانی از روی نادانی در یک جبهه جاگرفته، شعار بدهند و جاهلانه به تحلیل بپردازند تا جایی که مبانی دین را برای خود اختراع کرده و مبانی نظام را نیز به گونهی دیگری برای خود تحلیل میکنند.
امام جمعه موقت بوشهر جهالت را منشأ بسیاری از اشکالات جریانات سیاسی مختلف از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون عنوان و تصریح کرد: جهالت در مبانی اعتقادی و دینی، بدعت ها و آرای جدید منشأ اختلافات سیاسی جامعه امروز ماست که لازم است جامعه ارزشی ما در مرحله اول با مبانی ارزشی دین آشنایی بیشتری پیدا کنند.
حجت الاسلام دشتی خاطرنشان کرد: اگر اختلافات لیبرالی و غیرلیبرال مسلک، چپ و راست و اصلاح طلب و اصولگرا را ریشهیابی بکنیم منشأ آن یک نظریه و اعتقاد است که ریشه در دین دارد و متأسفانه میبینیم کسانی که جهالت نسبت به مبانی دینی دارند شعار طرح کرده و یک گروه نیز به دنبال آنها حرکت میکنند.
وی نیاز اولیه جامعه ارزشی امروز را آشنایی بیش از پیش با مبانی ارزشی دین عنوان و تأکید کرد: جوانان ما لازم است گستره دین را بدانند و متوجّه این مسئله باشند که عدّهای دارند شعار حدّاقلی دین را در جامعه سیاسی مطرح میکنند و معتقد هستند که حلقه دین را لازم است کوچکتر کرد و براحتی بیان میکنند که دین نباید در همه جا حضور داشته باشد.
دشتی افزود: بعضیها نیز دین را از زندگی حکومتی جدا کرده و معتقد هستند که دین از سیاست جداست اما عدهای دیگر معتقدند که دین از سیاست جدا نیست اما دین حداقلی را در کنار سیاست قبول دارند و میگویند که مخالفان این مطلب، دین را برای مردم سخت میکنند.
نظر شما