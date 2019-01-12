۶۳ درصد مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی در روستا زندگی می کنند

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۷ درصد جمعیت خراسان شمالی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند، اظهار کرد: ابتدای امسال ۳۰ هزار و ۷۰۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد قرار داشتند اما اکنون این رقم به ۴۳ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است.

الهی راد افزود: نیمی از مددجویان کمیته امداد در مناطق محروم با ضریب های محرومیت ۶، هفت ساکن هستند که می طلبد توجه بیشتری به این قشر شود.

وی با بیان اینکه کمیته امداد خراسان شمالی ۴۳ هزار و ۳۰۰ نفر را تحت پوشش خود قرار داده است، تصریح کرد: از این میزان جمعیت ۳۷ درصد مددجو در شهر و مابقی در روستاهای استان زندگی می کنند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی بیان کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی کشور، هر خانوار نیازمندی به کمیته امداد مراجعه کند، تحت پوشش قرار خواهد گرفت.

الهی راد گفت: پیش از این تنها زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست، کودکان بی سرپرست و بدسرپرست، ازکار افتادگان، دانشجویان و دانش آموزان نیازمند، کودکان شیرخوار و ... تحت پوشش کمیته امداد قرار داشتند در حالی که اکنون هر خانواده نیازمندی که به لحاظ معیشتی خواستار کمک باشد از طرف این نهاد حمایت می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر با تلاش کمیته امداد پشت نوبتی‌های این نهاد به صفر رسیده و کسی در صف و انتظار حمایت باقی نمانده است.