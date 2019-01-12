ناصراسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: همزمان با چهل سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی، تمامی دستگاههای اجرایی وظایف خطیری را در بازتاب فعالیتها و اطلاعرسانی صحیح آن دارند.
به گفته وی بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی استان اردبیل در حوزه فرهنگ و هنر از کارنامه بسیار ارزشمندی برخوردار شده و به بسیاری از خلاءها و کمبودهای قبل از انقلاب غلبه کرده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل یادآور شد: یکی از ماموریتهای مهمی که در تهیه کارنامه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی بر عهده داریم، به تصویر کشیدن تمامی چالشها و فراز و نشیبهای موجود در عرصه فرهنگ و هنر است.
اسحاقی در تدوین کارنامه فرهنگی اردبیل به مدنظر قرار گرفتن رشد و توسعه و کمبودهای موجود اشاره کرد و افزود: مستندسازی از فعالیتهای اخیر از جمله اقدامات بسیار ارزشمندی بوده که با کمک اصحاب رسانه و فعالان فرهنگ و هنر رقم میخورد.
وی اضافه کرد: با برقراری کمیته فرهنگی و هنری و استمداد از تمامی دستگاههای مرتبط اجرایی در تدوین سند فرهنگی استان و حوزه اقتضایی و تبعی آن موفق خواهیم شد تا تمامی فعالیتهای شاخص اردبیل بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی مستندسازی شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل ادامه داد: با رونمایی از پوستر چلچراغ که در آئین اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر استانی فجر اردبیل رقم خورد به زودی فعالیتهای اخیرفرهنگی و هنری استان بازتاب خواهد شد.
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