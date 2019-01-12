ارائه تسهیلات به متقاضیان ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری در شهرها

به گزارش خبرنگارمهر، علی اصغر سیدآبادی صبح شنبه در نشست برنامه ریزی و هماهنگی اجرای گذر فرهنگ و هنر که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: برای افزایش فضاهای فرهنگی و هنری و افزایش دسترسی مردم به آثار و رویدادهای فرهنگی و هنری، طرح تبدیل فضاهای موجود شهری به فضاهای فرهنگی و هنری اجرا میشود.
وی افزود:بر اساس این طرح از کسانی که بخواهند با تبدیل فضاهای موجود شهری چه فضاهای میراثی، چه فضاهای اوقافی و چه فضاهای دیگری که این قابلیت را دارند، به فضاهای فرهنگی و هنری، کسب و کار فرهنگی و هنری راهاندازی کنند، با ارائه تسهیلات از طریق صندوق اعتباری هنر حمایت میشودو لازم به ذکر است که این طرح در شهرهای یزد ،کاشان اجرا شده است و استان اصفهان نیز در مراحل پایانی این طرح است .
مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور برنامهریزی گفت:کتابفروشی، گالری، سالنهای کوچک نمایش فیلم، تماشاخانههای خصوصی، پلاتوهای تئاتر، کارگاه، فروشگاههای لوازم هنری، آموزشگاههای هنری، کارگاه و فروشگاه طراحی مد و لباس ایرانی، موزههای خصوصی مربوط به فرهنگ و هنر، کافه موزههای فرهنگی و هنری، فعالیتهای نوپای فرهنگی و هنری از جمله کسب و کارهای مورد حمایت است.
وی تصریح کرد:گذرهای فرهنگ و هنر کار مشترک بین شهرداریها و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است وشهرداریها با اختصاص مکان مناسب به این کار و آمادهسازی آن در این اقدام مشارکت میکند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از طریق صندوق اعتباری هنر با اعطای تسهیلات، از بخش خصوصی برای راهاندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری حمایت میکند.
سید آبادی تاکید کرد:شیوهنامه و همچنین فرمها درخواست تسهیلات منتشر شده است و شهرداریها و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرهای متقاضی میتوانند با شناسایی، مطالعه و انتخاب فضاهای مناسب درخواستهای خود را به معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه دهند تا پس از بازدید از فضاهای انتخاب شده و تأیید آن، امکان پرداخت تسهیلات به کسانی که بخواهند در آنجا کسب و کار فرهنگی و هنری راهاندازی کنند، فراهم شود.
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