پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم در دانشگاه علمی و کاربردی

محمدعلی اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال هماهنگی با سازمان سنجش کشور هستیم تا برای نیمسال دوم تحصیلی در تمامی مقاطع دانشگاه علمی کاربردی دانشجو پذیرش کنیم.

وی افزود: پیش بینی می شود در اغلب رشته هایی که مهرماه امسال پذیرش دانشجو داشتیم برای بهمن ماه نیز پذیرش داشته باشیم.

معاون آموزشی دانشگاه علمی و کاربردی خاطرنشان کرد: سال ها است در این دانشگاه پذیرش دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف بدون آزمون و براساس مدارک تحصیلی و رزومه متقاضیان صورت می گیرد.

اخوان اظهار داشت: نحوه پذیرش دانشجو در این دانشگاه مانند دوره های قبل بوده و تغییری نداشته است.