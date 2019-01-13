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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۸:۵۳

بدون آزمون و براساس سوابق؛

پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم در دانشگاه علمی و کاربردی

پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم در دانشگاه علمی و کاربردی

معاون آموزشی دانشگاه علمی و کاربردی گفت: درحال برنامه ریزی برای پذیرش دانشجو در نیمسال دوم تحصیلی سال جاری در این دانشگاه هستیم.

محمدعلی اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: درحال هماهنگی با سازمان سنجش کشور هستیم تا برای نیمسال دوم تحصیلی در تمامی مقاطع دانشگاه علمی کاربردی دانشجو پذیرش کنیم.

وی افزود: پیش بینی می شود در اغلب رشته هایی که مهرماه امسال پذیرش دانشجو داشتیم برای بهمن ماه نیز پذیرش داشته باشیم.

معاون آموزشی دانشگاه علمی و کاربردی خاطرنشان کرد: سال ها است در این دانشگاه پذیرش دانشجو در رشته ها و مقاطع مختلف بدون آزمون و براساس مدارک تحصیلی و رزومه متقاضیان صورت می گیرد.

اخوان اظهار داشت: نحوه پذیرش دانشجو در این دانشگاه مانند دوره های قبل بوده و تغییری نداشته است.

کد مطلب 4510383

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