مدعی ماساژ بانوان در فضای مجازی شاهرود دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس ربیعی روز شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در شاهرود، با بیان اینکه فردی که مدعی انجام ماساژ بانوان در فضای مجازی بوده دستگیر شده است، تاکید کرد: پلیس فتای شاهرود پس از رصد فضای مجازی با این فرد و ادعای وی برخورد می‌کند و پرونده برای دستگیری او مفتوح می‌شود.

وی افزود: این فرد در یکی از خیابان‌های شاهرود دستگیر و یک تفنگ تقلبی را نیز همراه داشته که به گفته وی برای محافظت از خودش آن را تهیه کرده است.

جانشین فرمانده انتظامی شاهرود با تاکید بر اینکه افکار مجرمانه یک جوان به رسیدن به این نقطه تأسف بار است، افزود: متاسفانه باید گفت این فرد تحصیل کرده اجتماع را عامل ناکامی‌های خود می‌داند حال آنکه چه بسا بسیار افرادی با اتکا به دانش خود و با استفاده از نیروی جوانی و انگیزه و هدف مشخص مدارج ترقی در زمینه‌های علمی ومالی را به‌صورت کاملا مشروع وقانونی طی کرده و قالبأدر سنین پایین به مراتب بسیار بالایی دست یافته اند.

ربیعی گفت: فضای مجازی، فضایی است که هویت واقعی شخص مقابل و اهداف و نیات آن مستتر بوده وچه بسا در این فضا افرادی با چرب زبانی و تبلیغات کاذب سعی در جذب اعتماد دیگران را داشته و در نهایت با جلب اعتماد مردم و با ورود به حریم شخصی افراد، ضربه‌های سهمگین جسمی، روحی و یامالی را برآنان وارد ساخته و این معامله خطرناک، گاهی به قیمت فروپاشی بنیان یک خانواده وحتی از بین رفتن سلامت جسم و جان یک فردی پایان خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، این فرد فقط ادعا و تبلیغ ماساژ بانوان را می‌کرد اما برخی کانال‌ها در فضای مجازی بدون آگاهی از کار حرفه ای خبرنگاری موضوع را به گونه‌ای جلوه دادند که گویا شخصی که زنان را در شاهرود ماساژ می داده، دستگیر شده است لذا شهروندان باید اخبار را از منابع آگاه دریافت کنند.