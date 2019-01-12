لزوم استقرار نماینده ادارات در «مومن آباد»

مجید کیانپور در گفت و گو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به اینکه برای تامین آب ۴۲ روستای ازنا مقرر شده که از سد «کمال صالح» آب برداشت کنیم، اظهار داشت: در مرحله اول کار ۱۳ روستا در حال انجام است.

برداشت یک میلیون متر مکعب آب سد «کمال صالح» برای روستاهای ازنا

وی با بیان اینکه مقرر شده که برای این ۴۲ روستا، یک میلیون متر مکعب آب از سد «کمال صالح» برداشت کنیم، گفت: همچنین طرح دامپروری پنج هزار راسی این شهرستان قرار بوده که از سوی شرکت «شستا» ایجاد شود.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با با بیان اینکه شرکت سرمایه گذار در این رابطه بازدیدهایی داشته اند و زمین و اراضی که در این بازدیدها مشاهده کرده اند مورد قبول آنها قرار گرفته است، گفت: در این راستا این شرکت سرمایه گذاری اعلام کرده است که آمادگی ایجاد طرح ۱۳ هزار راسی دام به جای پنج هزار راسی را دارند.

کیانپور، تصریح کرد: در این راستا مصوبه ای در نظر گرفته شود که روزانه این امر پیگیری شود و در سفر وزیر جهاد کشاورزی که مقرر شده به استان صورت گیرد مجوز و تخصیص لازم برای ایجاد این واحد دامپروری گرفته شود.

وی، افزود: با احداث این واحد، حداقل بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ شغل مستقیم در منطقه ایجاد خواهد شد.

لزوم استقرار نماینده ادارات در شهر «مومن آباد»

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند پرداخت تسهیلات کشاورزی به متقاضیان، عنوان کرد: در این راستا بانک ها در رابطه با تضمین و وثیقه این تسهیلات همکاری لازم را با متقاضیان داشته باشند چرا که بروکراسی اداری در این رابطه زیاد است.

کیانپور در ادامه با تاکید بر لزوم استقرار ادارات در شهر «مومن آباد»، بیان داشت: حداقل یک نفر در این شهر به عنوان نماینده مستقر شود و کار را انجام دهد، قدمت «مومن آباد» و بخشداری «جاپلق» از خیلی از شهرهای استان بیشتر است، جمعیت روستاهای اطراف که از این شهر خدمات می گیرند برابر با یک شهر ۲۰ تا ۳۰ هزار نفری است و ضرورت دارد که این امر عملیاتی شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه افت ولتاژ پست «مومن آباد» هرچه سریع تر رفع شود، ادامه داد: در این راستا به ما قول هایی داده اند اما هنوز اجرایی نشده است.

طرح‌های هادی روستاهای ازنا بازنگری شود

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای طرح های هادی در روستاها توسط بنیاد مسکن، بیان داشت: در این راستا معاون عمرانی استانداری لرستان ورود پیدا کند و بر روی بازنگری طرح ها اقدامات لازم انجام گیرد.

کیانپور با تاکید بر اینکه هفت هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی سد «کمندان» قرار بوده که از محل این سد آبیاری شوند، گفت: الان اعلام کرده اند این عدد به چهار هزار و ۳۰۰ هکتار کاهش پیدا کرده و این امر مورد قبول مردم نیست.

وی با تاکید بر اینکه تحت هیچ شرایطی نباید اجازه داده شود که هفت هزار و ۳۰۰ هکتار به چهار هزار و ۳۰۰ هکتار کاهش پیدا کند، ادامه داد: باید در این رابطه مهندسی ارزش صورت گیرد و این عدد به طور کامل تحقق پیدا کند.

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه و شهرسازی استان بر روی آسفالت جاده های روستایی ازنا ورود پیدا کند، بیان داشت: همچنین طرح های گردشگری از سوی بنیاد مسکن در روستاهای ازنا عملیاتی شود.