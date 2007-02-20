محکومیت اهانت سیاستمدار هلندی به قرآن و پیامبر اعظم(ص)

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: سخنان بی پایه واساس سیاستمدار هلندی در توهین به اسلام و پیامبر اعظم (ص) نشانگر شناخت ناقص و نادرست این نماینده پارلمان هلند به دین سراسر نور و هدایت اسلام بوده و بیانگر تعصبات خشک و غرض آلودی است که در افکار بسته و منحرف برخی از غربی ها و به وفور موج زده و نشانه ای از کوته بینی تنگ نظرانه متحجر مأبانه غربی است.

این سخنان ناسنجیده و غیر منطقی رئیس حزب آزادی (حزب تندروی پارلمان هلند) که موج عظیم اعتراض و خشم ملت های مسلمان و تمامی آزادگان جهان به خصوص مسلمانان کشورهلند را برانگیخت، موجب وحدت و همدلی هر چه بیشتر مذاهب و فرق اسلامی در سرتاسر گیتی می شود. این اولین باری نیست که به مقدسات اسلام توهین شده، اما این اهانت مجدد آن هم در زمانی اندک پس از برپایی راهپیمایی عظیم و میلیونی یوم الله 22 بهمن در ایران وسراسر جهان و برگزاری مراسمات گرامیداشت بیست و هشتمین سالگرد پیروزی غرور آفرین انقلاب اسلامی در تمامی سفارتخانه های ایران در کشورها و نمایش عظمت واقتدار اسلام و ایران اسلامی حرکتی مشکوک، مغرضانه و معنادار به نظر می رسد، آن هم در سالگرد صدور حکم تاریخی حضرت امام خمینی (ره) بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده خائن کتاب آیات شیطانی که بر اهمیت موضوع می افزاید.

در پایان این بیانیه آمده است: از این روی با درس آموزی از حرکت عظیم امام خمینی (ره) در صدور حکم تاریخی خود درباره سلمان رشدی که به ما آموخت تا در برابر قدرت های زورگو و زیاده خواه به هیچ وجه کوتاه نیامده و از حقوق مذهبی خود دفاع نمائیم، بایستی با آگاهی و درایت کامل اقدامات سخیفانه و غیر اصولی دشمنان را محکوم نماییم.