تولید الیاف پلی استر متخلخل کاربردی در صنعت چرم مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ندا عزیزیها مجری طرح «تولید الیاف پلی استر متخلخل بوسیله کلرید سدیم و بررسی خصوصیات آن» گفت: علت اصلی انتخاب تولید الیاف پلی استری جذب رطوبت بالا و هزینه پایین بود.

وی افزود: به طور کلی در تولید الیاف متخلخل در ایران ضعف وجود دارد از این رو با اجرای این طرح پژوهشی، تا حد زیادی به اهداف مورد نظر کمک کرد تا افزایش رنگ پذیری، افزایش جذب رطوبت، کاهش جلا را داشته باشیم.

دانش آموخته دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به روش کار خود در این طرح گفت: نتیجه این تحقیق در صنعت نساجی، فیلتراسیون، چرم مصنوعی و مصارف زیست پزشکی ، کامپوزیت سازی قابل استفاده است.

وی با بیان اینکه ادامه کار این پروژه به نیمه صنعتی شدن آن در ایران خواهد رسید، گفت: در حال حاضر الیاف متخلخل در برخی کشورهای دنیا تولید شده است.

این محقق با اشاره به ویژگی های این پروژه گفت: افزایش جذب رطوبت و خشک شدن سریع پارچه، بهبود رنگ پذیری، کاهش پرز دهی، کاهش جلا، و... از ویژگی های این پروژه به شمار می رود.

به گفته عزیزیها، مزیت رقابتی طرح کاهش هزینه است.

به گزارش مهر، اساتید راهنمای این پروژه دکتر محمد رضا محدث مجتهدی ، دکتر سید احمد موسوی شوشتری اعضای هیات علمی دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هستند.