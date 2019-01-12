حضور امام جمعه قزوین در جمع پرستاران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عابدینی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین روز شنبه با حضور در بیمارستان تخصصی اطفال قدس، با اهدای گل و شیرینی روز پرستار را به پرستاران این بیمارستان و جامعه پرستاری تبریک گفت و از بخش‌های مختلف بیمارستان قدس نیز بازدید کرد.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در دیدار پرستاران با بیان اینکه زحمت‌هایی که متحمل می‌شوید به معنای واقعی کلمه عبادت و بندگی محسوب می‌شود، اظهار کرد: شب‌هایی که در مراقبت از بیماران بیدار می‌مانید و بی‌خوابی را تحمل می‌کنید، ثواب عبادت، بندگی و نماز شب را برای شما خواهد داشت.

وی تصریح کرد: مظلوم‌ترین و ضعیف‌ترین بندگان خدا که نیاز به محبت و کمک دارند، زیر دست شما هستند و ان‌شاءالله خدای متعال زحمت‌ها و خدمات شما را قبول کند و برکت زندگی دنیا و ذخیره آخرتتان قرار گیرد.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: کار پرستاری طاقت‌فرسا و پر زحمت است و گاهی خدمت‌رسانی به بیماران با دشواری‌های زیادی همراه است اما کار شما بسیار ارزشمند است و برکات بسیاری برای شما به همراه خواهد داشت.