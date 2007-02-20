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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۰۲

افروغ خواستار برخورد با طراحان سؤالات توهین‌آمیز به پیامبر شد

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار برخورد جدی و شدید با طراحان سئوالات آزمون ضمن خدمت فرهنگیان استان تهران که حاوی نکاتی توهین آمیز به ساحت مقدس پیامبر اعظم(ص) است، شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عماد افروغ که در پایان جلسه علنی امروز با خبرنگاران سخن می گفت، طرح این گونه سئوالات را خجالت آور دانست و اظهار داشت: طرح سئوالات آزمون فرهنگیان تنها ناشی از سادگی نیست، بلکه عملی کاملا رندانه بوده است.

وی ادامه داد: انتخاب یکی از گزینه ها از چهار گزینه ذکر شده در این سئوالات، باعث می شود شما مطالب وهن آمیز مندرج در دیگر گزینه ها را تایید کنید؛ درحالی که سئوالات و پاسخ های آورده شده آنقدر وهن آلود و قبیح است که قابل بیان و تکرار نیست.

افروغ با اشاره به اینکه در طرح این سئوالات تنها به سطحی از رفتارهای پیامبر اعظم (ص) توجه شده، اظهار داشت: انتظار ما این است که به جهان بینی و ارزش ها و سیر و سلوک آن حضرت توجه شود.

نماینده تهران در پایان گفت: تفاوتی بین این نحو طرح سئوال و کاریکاتورهای موهنی که در برخی نشریات غربی علیه پیامبر بزرگ اسلام (ص) کشیده شد، وجود ندارد، اما باید بجای برخورد احساسی با این قضیه، باید برخوردی مستند به حکم قضایی صورت گیرد.

کد مطلب 451051

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