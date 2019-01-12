کاهش ۵ درصدی تلفات برق در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا حقی‌فام ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه اظهار داشت: در صنعت توزیع برق اهدافی تعریف شده و اولین وظیفه ما در این راستا در حوزه خدمات مشترکین است و باید بتوانیم یک توزیع الکترونیکی با کاهش بروکراسی اداری داشته باشیم.

وی کاهش خاموشی و افزایش پایداری شبکه را از دیگر خدماتی عنوان کرد که باید به آن توجه شود و افزود: با توجه به اینکه در کشور ما حوادثی همچون سیل، زلزله، طوفان و... زیاد اتفاق می‌افتد باید در مقابل این حوادث شبکه برقی را طراحی کرد که پایداری‌اش را حفظ کند، لذا باید به سمت پایدار کردن شبکه‌های الکتریکی پیش برویم.

معاون هماهنگی شرکت توانیر بیان داشت: در کشور با محدودیت منابع روبرو هستیم و باید طوری عمل کنیم که از دارایی‌های به طور بهینه استفاده کرده و آنها را در جای خود استقرار دهیم.

وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت استفاده از تکنولوژی‌های نو ادامه داد: روش‌های سنتی موجب افزایش هزینه‌ها شده و باید مدیریت فنی و غیرفنی را به روش‌های نوین به کار گیریم.

معاون هماهنگی شرکت توانیر بیان داشت: امروز باید به سمت کاهش تلفات مصرف برق پیش‌ برویم و در این زمینه تلفات مصرف برق در چهار سال گذشته معادل ۱۵.۶ بود که در سال جاری به رقم ۱۰.۳ کاهش یافت.

وی با اشاره به کاهش پنج درصدی تلفات برق در کشور تصریح کرد: در استان کرمانشاه این تلفات طی سال گذشته به دلیل وقوع زلزله بیشتر بوده و نیاز است به این موضوع بیشتر توجه شود.

حقی‌فام مصرف برق در پیک امسال را ۵۳ هزار مگاوات اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی ما برای سال آینده افزایش ۸ هزار مگاواتی است که به ۶۱ هزار مگاوات خواهد رسید.

وی با بیان اینکه باید مدیریت مصرف برق را داشته باشیم و ۳ هزار مگاوات از بار را باید کم کنیم، افزود: این نیازمند همکاری شرکت توزیع و تمام اقشار است تا این میزان را در کشور کاهش دهیم.

معاون هماهنگی شرکت توانیر ادامه داد: اگر این ۳ هزار مگاوات را بتوانیم کم کنیم ما را از ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری معاف می‌کند.

حقی‌فام با تصریح اینکه ما محدودکننده توسعه نیستیم، افزود: برای تمام واحدهایی که برای توسعه نیازمند برق هستند باید بتوانیم برق مورد نیاز را تامین کنیم.

وی با تقدیر از عملکرد شرکت توزیع برق کرمانشاه گفت: کرمانشاه در بین سایر شرکت‌های کشور سرآمد است و حجم کاری در مدت کوتاه زلزله بسیار زیاد بود و این موفقیت با استمرار همگرایی بین نیروها در استان تداوم خواهد داشت.

معاون هماهنگی شرکت توانیر تصریح کرد: مناطق مرزی برای ما بسیار مهم است و با همکاری لازم شاهد کمبود برقی در این مناطق نباید باشیم.