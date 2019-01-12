فاز اول شهربازی گرگان در دهه فجر ۹۸ به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود، ظهر شنبه در مراسم تجلیل از برگزیدگان سومین جشنواره عکس «گرگان شهر بالکن‌های سبز و ایمن» همراه با نمایشگاه تولیدات گیاهی همیاران فضای سبز که در پارک شهر برگزار شد، با اشاره به ولادت حضرت زینب (س) اظهار کرد: از خودگذشتگی و ایثار این بانوی فداکار اسلام باید سرمشق و الگوی همه باشد.

دادبود ادامه داد: از خودگذشتگی که زمینه مشارکت و همراهی را باز می کند برای جامعه و مسئولان یک نیاز است و امیدواریم این امر به عنوان الگو در سرلوحه برنامه های ما قرار بگیرد.

وی گفت: از همکاران خود در سیما و منظر تشکر می کنم که جشنواره بالکن های سبز و ایمن را رقم زدند.

شهردار گرگان تصریح کرد: توجه به این امر پرداختن به توسعه پایدار شهری بوده که مبتنی بر محیط زیست شهری است.

دادبود با بیان این که فضای سبز جزء لاینفک محیط زیست شهری است، تأکید کرد: خوشبختانه ما از نظر فضای سبز در گرگان در کلیات آن وضعیت خوبی داریم اما از لحاظ سرانه های اختصاصی فضای سبز شهری، سرانه قابل قبولی نداریم.

وی اضافه کرد: بخشی از پارک های جنگلی (ناهارخوران، النگدره و هزارپیچ) به عنوان فضای سبز لحاظ می شود اما پارک های محله ای، اختصاصی و شهری و غیره محدود هستند.

شهردار گرگان با اشاره به محدودیت های فضای سبز، بیان کرد: نیاز است که از فضاهای موجود حداکثر استفاده را ببریم و این استفاده از حداکثری به موضوع بالکن های سبز هم تسری می یابد.

دادبود با اظهار امیدواری که روزی گرگان به شهری با بالکن های سبز تبدیل شود، افزود: امکان و ظرفیت این امر فراهم است و این جشنواره در فرهنگ سازی می تواند کمک کننده باشد.

شهردار گرگان اظهار کرد: تعداد شرکت کنندگان و تعداد دو هزار اثری که به دبیرخانه ارسال شده، نشان می دهد که پتانسیل و ظرفیت خوبی در این زمینه داریم.

مشارکت در همه زمینه های لازم است

دادبود ادامه داد: در این دوره مدیریت شهری ما به مشارکت توجه خاصی داریم و یک اصل محوری است زیرا می تواند ظرفیت های مدیریت شهری و توسعه شهری را افزایش دهد.

وی گفت: مشارکت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غیره در بخش های مختلف برای مدیریت شهری بسیار لازم است.

دادبود یادآور شد: در حوزه سیاسی مشارکت در انتخاب اعضای شورا و شهردار انتخاب می افتد و بعد از آن وارد فرایند مشارکت اقتصادی و اجتماعی خواهیم شد که معمولاً کمتر به آن پرداخته می شود.

وی بیان کرد: در حوزه مشارکت اقتصادی حضور مردم در اتفاقات شهری و پروژه های اقتصادی مهم است مبحثی که ما در پروژه های سرمایه گذاری دنبال می کنیم.

دادبود افزود: در سال ۹۷ اگر برنامه های که دیده شده به نتیجه برسد مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی حدود هزار میلیارد تومان پروژه است که باید شروع شود.

شهردار گرگان گفت: بخش های از آن پیشرفت کرده و امیدواریم کارهای باقیمانده در ماه های آینده به نتیجه برسد.

وی خاطرنشان کرد: حدود همین عدد هم در سال ۹۸ برای حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی پیش بینی شده این در حالی است که کل پروژه هایی را شهرداری تاکنون اجرا کرده محدود بوده است.

دادبود بیان کرد: پروژه گردشگری و تفریحی و تجاری به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان در چهارشنبه بازار دیده شده که در دهه فجر عملیات اجرایی آن شروع می شود.

وی افزود: فراخوان انتخاب سرمایه گذار شهر بازی هم طی همین هفته اطلاع رسانی می شود؛ حدود ۱۵ هکتار پارک تفریحی و سرگرمی در هزار پیچ در نظر گرفته شده که عملیات اجرایی آن تا پایان سال آغاز می شود و فاز اول آن هم در دهه فجر سال آینده به بهره برداری می رسد.

دادبود تصریح کرد: مشارکت های اجتماعی و اقتصادی موضوع مشارکت مردم در مدیریت شهری هم مطرح می شود و تصمیم داریم که حداقل اداره یکی از پارک ها را به مردم واگذار کنیم.