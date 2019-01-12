افتتاح و کلنگ زنی ۱۳ پروژه ورزشی گلستان در دهه فجر

بهمن طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هم زمان با دهه مبارک فجر در گلستان، ۹ پروژه ورزشی افتتاح و چهار پروژه ورزشی کلنگ زنی میشوند.
وی افزود: سالن ورزشی روستاهای امیرآباد، معصوم آباد و کفشگیری گرگان، روشنایی جاده سلامت شهرستانهای علی آباد کتول، بندرگز و کردکوی، سالن وزنه برداری گرگان، زمین چمن مصنوعی شهرستان آزادشهر و هتل ورزش گرگان، پروژههایی هستند که در دهه مبارک فجر افتتاح خواهند شد.
طیبی تصریح کرد: همچنین پروژههای مرکز سنجش جسمانی شهرستانهای آزادشهر و مینودشت و استخر سرپوشیده شهرستانهای گنبد کاووس و کردکوی در دهه مبارک فجر کلنگ زنی میشوند.
وی در خصوص مصوبات سفر رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان به استان، گفت: تصویب ۴۰ میلیارد تومان برای احداث مجتمع فرهنگی ورزشی شهرستان گنبد کاووس و ۶۰ میلیارد تومان برای تکمیل سالن ۶ هزار نفری واقع در مجموعه ورزشی کریم آباد گرگان هم از مصوبات سفر رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان به استان گلستان است.
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