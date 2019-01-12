مدیریت ریسک پذیر در استان قزوین حمایت شود

یبه گزارش خبرنگار مهر، بهمن طاهرخانی در اولین نشست ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و شورای هماهنگی بانک های استان که روز شنبه در دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دفاتر نماینذگان روزانه دهها نفر مراجعه کننده دارند که بیشتر آنها دنبال شغل و یا رفع مشکلات تولید هستند.

وی بیان کرد: امروز به دلیل مشکلات اقتصادی شاهد افزایش بدهکاران بانکی هستیم و باید مراقب باشیم و نگذاریم این افراد بیشتر شوند.

طاهرخانی تصریح کرد: اگر مدیریت ریسک پذیر نداشته باشیم و در این شرایط از مدیران جسور حمایت نکنیم مشکلات بیشتر خواهد شد لذا از مسئولان بانکها انتظار داریم قانون را جوری تفسیر کنند تا به فریاد تولید برسند.

نماینده تاکستان در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: اگر واقع گرا باشیم متاسفانه باید بپذیریم در برخی موارد نگاه کارشناسی در دادن وام نداشتیم و برخی از کارآفرینان واقعی هم وام نگرفتند و تسهیلات به جاهای سود ده و ساخت و سازها هدایت شد و تولید را رونق نداده است.

وی اضافه کرد: سیستم بانکی باید به داد مردم برسد لذا پیشنهاد می کنیم یک بانک اطلاعاتی در دستگاه قضایی تشکیل شود تا بتوانیم درست تصمیم بگیریم.

طاهرخانی گفت: کارخانه های شاخصی داریم که این روزها کارگران خود را اخراج کرده اند و شرایط نگران کننده است و باید موانع را از مسیر سرمایه گذار واقعی برداریم و مدیریت ریسک پذیر را حمایت کنیم.