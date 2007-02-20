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۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۲۹

لهستان مخالفت مسکو با استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپا را محکوم کرد

نخست وزیر لهستان مخالفت روسیه با استقرار سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا در مرکز اروپا را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "یاروسلاو کازینسکی" نخست وزیر لهستان بر این باور است که مخالفت مسکو با استقرار چنین سیستمی به این دلیل است که روسیه امیدوار است تا نفوذ دوباره خود را در مرکز و شرق اروپا توسعه دهد.

آمریکا قرار است بر اساس سیستم جدید ، 10 موشک ره گیر و یک سیستم راداری را در لهستان و جمهوری چک مستقر کند.

واشنگتن بهانه خود را برای استقرار چنین سامانه ای مقابله با تهدید های موشکی تهران و پیونگ یانگ اعلام کرده است اما روسیه و اوکراین که هر دو مخالف استقرار چنین سامانه ای هستند آن را در مسیر کنترل سایت ها و اهداف نظامی خود تلقی کرده اند.

میرک توپولانک نخست وزیر چک و یاروسلاو کازینسکی نخست وزیر لهستان، پیشتر موافقت خود را با استقرار چنین سیستمی اعلام کرده اند اما معاون نخست وزیر لهستان در رابطه با استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا گفت : ما مخالف استقرار این سیستم در کشور خود هستیم.

"آندرژج لیپر"(Andrzej Lepper ) گفت که او مخالف استقرار سامانه سپر دفاع موشکی آمریکا در شرق اروپا است.

کد مطلب 451057

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