۳ اثر تاریخی منقول استان مرکزی در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا ایزدی اظهار داشت: این سه اثر تاریخی منقول شامل دو صندوق و یک درب چوبی بوده و متعلق به سالهای ۹۷۰، ۹۲۰ و ۷۱۰ خورشیدی هستند.
وی افزود: استان مرکزی از استانهای پیشرو کشور در ثبت آثار ملی است که در جدیدترین این ثبتها، سه اثر منقول متعلق به شهرهای تفرش، محلات و خمین را به ثبت رسانده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی بیان کرد: این آثار شامل درب چوبی مسجد جامع محلات متعلق به ۷۱۰ خورشیدی، صندوق چوبی امامزاده محمد فم تفرش متعلق به ۹۲۰ خورشیدی و صندوق امامزده شاهزاده ابوالحسن طیبآباد خمین متعلق به ۹۷۰ خورشیدی است که هر یک شاخصههای منحصر به فردی دارند.
وی ادامه داد: صندوق چوبی امامزاده محمد فم تفرش متعلق به دوره صفوی، از جنس چوب گردو و دارای ۲۶۵ سانتیمتر طول، ۱۸۰ سانتیمتر عرض و ۱۳۰ سانتیمتر ارتفاع است، این صندوق دارای چهارضلع با قابهای تزئین شده یکسان که در لبه و ستونهای کنج جمعا ۱۳ کتیبه به خط نسخ وجود دارد، است که حاوی ادعیه، نام بانیان، نام شاه طهماسب، و نام شاه سلیمان صفوی است.
ایزدی درب چوبی مسجد جامع محلات را قدیمیترین اثر منقول در این سه اثر دانست و افزود: جنس این درب از چوب گردو و در دوره ایلخانی ساخته شده که پس از بازسازی مسجد به حمام عرش منتقل شده و نگهداری میشود. این اثر دو لنگه با ارتفاع ۲۰۳ و عرض ۶۱ سانتیمتر و متشکل از ۹ لته چوب با اندازههای متفاوت و هر لته دارای تزئیناتی متفاوتی است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: صندوق امامزاده شاهزاده ابوالحسن روستای طیبآباد شهرستان خمین نیز در میانه اتاق آرامگاه صفوی قرار دارد و دارای پنج وجه با نقوش گرهکاری اسلیمی، ختایی و کتیبههای خط ثلث است.
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