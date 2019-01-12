دامغان ۸۱جانباز بالای ۵۰ درصد دارد/همسران جانبازان پرستاران واقعی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد خوش‌قدم ظهر شنبه در آیین تقدیر و تجلیل از همسران جانباز به میزبانی تالار همایش‌های مجتمع فرهنگی هنری شهید شاهچراغی دامغان بابیان اینکه این شهرستان یک هزار و ۶۰۰ جانباز دارد، ابراز داشت: از این تعداد ۸۱ جانباز بالای ۵۰ درصد مجروحیت را تشکیل می‌دهند.

وی ضمن بیان اینکه ۶۷ جانباز ۵۰ درصد و ۱۴ جانباز دیگر از جانبازان دارای ۷۰ درصد مجروحیت هستند، اضافه کرد: علاوه بر جانبازان امروز باید از همسران آن‌ها نیز به‌عنوان اسطوره‌های گمنام و فرشتگانی که در کنار همسران جانباز خود حماسه آفریدند، تقدیر کرد.

فرمانده سپاه ناحیه دامغان بابیان اینکه همسران جانبازان پاداش والایی در پرستاری از آن‌ها دارند، ابراز داشت: روز پرستار فرصتی مغتنمی در راستای تجلیل از رشادت‌های همسران جانباز به‌عنوان پرستاران از آنان است که صبر و استقامت آنان را ارج می‌نهیم.

خوش‌قدم همسران جانبازان را بندگان واقعی خدا دانست و تصریح کرد: این افراد بامتانت و صبر خویش در دوران دفاع مقدس و پس‌ازآن در تمام سال‌های مجروحیت در کنار جانبازان صبورانه ایستادند.

وی بابیان اینکه جانبازان و همسران آن‌ها نقش مهمی در پیروزی انقلاب ایفا کردند، اضافه کرد: حجاب و عفاف حضرت زینب (س) الگو خوب برای بانوان ما محسوب می‌شود که می‌توان درس‌های بسیار خوبی از آن بانوی گرامی اسلام گرفت و با عمل به آن این الگوها را در جامعه ترویج کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در این آیین از جلد اول کتاب ۶ جلدی ترانه‌های رنج حاوی خاطرات وزندگی ۱۴ نفر از همسران جانبازان بالای ۵۰ درصد شهرستان دامغان به نویسندگی محبوبه صادقی رونمایی شد.