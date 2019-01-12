۱۸۵۶ کلاس درس در ایلام نیازمند استانداردسازی سیستم گرمایشی

محمدرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص بهینه سازی سیستم گرمایشی مدارس دولتی استان از تعداد شش هزار کلاس درس یک هزار و ۸۵۶ کلاس نیازمند استاندارد سازی بهینه و سیستم گرمایشی هستند.

وی افزود: مبلغی که برای این موضوع درنظر گرفته شده ۳۲۰ میلیون ریال است که از سازمان مرکزی ابلاغ شده و در صورت تامین اعتبار در طول سه سال می توانیم این تعداد کلاس درس را به سیستم استاندارد سازی بهینه سیستم گرمایشی مجهز کنیم.

حیدری تصریح کرد: این تعداد هم بیشتر مربوط به مدارس قدیمی و فرسوده و تخریبی هستند که باید احداث و بازسازی شوند.

وی افزود: در خصوص بهینه سازی سیستم گرمایشی مدارس غیر انتفاعی مسئولیت استاندارد بودن سیستم گرمایشی در این مدارس به عهده موسسین مدارس غیر انتفاعی است، همان گونه که یک فضای آموزشی دولتی باید تمام استانداردها را داشته باشد پس مدارس غیر دولتی نیز باید همه استانداردها را رعایت کند که شاهد هیچ گونه حوادثی نباشیم.

وی گفت: اما برخی از موسسین مدارس غیر انتفاعی متاسفانه این موضوع را جدی نمی گیرند و رعایت نمی کنند، مسئولیت استاندارد بودن سیستم گرمایشی مدارس عیر انتفاعی به عهده موسسین این مدارس است و نظارت بر حکم اجرای آن نیز به اداره آموزش و پرورش است.