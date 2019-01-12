سید هدایتالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مدیریت منابع آب و استفاده از شیوههای نوین برای حفظ منابع و افزایش راندمان تولید بسیار مهم و از اولویتهای مجموعه جهاد کشاورزی اندیمشک است.
وی افزود: شیوههای کشاورزی سنتی در حوزه آبیاری زمینهای کشاورزی مقرون به صرفه نبوده و با استفاده از روشهای نوین سطح بیشتری از اراضی کشاورزی با میزان کمتری استفاده از آب انجام میشود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: در ارتباط با جایگزینی شیوههای نوین و مشاوره به کشاورزان مجموعه جهاد کشاورزی اندیمشک آماده ارائه راهکار، راهنمایی و کمک به مدیریت منابع به کشاورزان عزیز است.
وی در ادامه با اشاره به خسارت وارده بر اثر بارانهای دیماه به اراضی کشاورزی مناطق نزدیک به محدوده شهر و روستا تصریح کرد: طوفان، تندبادهای لحظهای و باران به سه هزار و ۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک آسیب وارد کرد.
موسوی میزان خسارات به اراضی چغندر قند را ۵۰۰ هکتار و خسارت وارده بر ۲۲۰ هکتار کلزا آبی را اعلام و اظهار کرد: به ۵۰ درصد از ۲۵۰ هکتار از اراضی محصول سیب زمینی خسارت وارد شد.
رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک با بیان اینکه ۲ هزارو ۳۰۰ هکتار گندم آبی، سبزیجات برگی ۴۰۰ هکتار عنوان و تصریح کرد: میزان ریالی خسارتها ۲۵۰ میلیارد ریال عرضیابی میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان افزون بر ۱۷۰ هزار نفر جمعیت دارد.
