۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۱۲

رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک خبر داد:

خسارت به ۳۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی اندیمشک در باران‌های اخیر

اندیمشک - رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان اندیمشک گفت: طوفان، تندبادهای لحظه‌ای و باران به سه هزار و ۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک آسیب وارد کرد.

سید هدایت‌الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: مدیریت منابع آب و استفاده از شیوه‌های نوین برای حفظ منابع و افزایش راندمان تولید بسیار مهم و از اولویت‌های مجموعه جهاد کشاورزی اندیمشک است.

وی افزود: شیوه‌های کشاورزی سنتی در حوزه آب‌یاری زمین‌های کشاورزی مقرون به صرفه نبوده و با استفاده‌ از روش‌های نوین سطح بیشتری از اراضی کشاورزی با میزان کمتری استفاده از آب انجام می‌شود.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک گفت: در ارتباط با جایگزینی شیوه‌های نوین و مشاوره به کشاورزان مجموعه جهاد کشاورزی اندیمشک آماده ارائه راهکار، راهنمایی و کمک به مدیریت منابع به کشاورزان عزیز است.

وی در ادامه با اشاره به خسارت وارده بر اثر باران‌های دی‌ماه به اراضی کشاورزی مناطق نزدیک به محدوده شهر و روستا تصریح کرد: طوفان، تندبادهای لحظه‌ای و باران به سه هزار و ۶۷۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان اندیمشک آسیب وارد کرد.

موسوی میزان خسارات به اراضی چغندر قند را ۵۰۰ هکتار و خسارت وارده بر ۲۲۰ هکتار کلزا آبی را اعلام و اظهار کرد: به ۵۰ درصد از ۲۵۰ هکتار از اراضی محصول سیب زمینی خسارت وارد شد.

رئیس اداره جهاد کشاورزی اندیمشک با بیان اینکه ۲ هزارو ۳۰۰ هکتار گندم آبی، سبزیجات برگی ۴۰۰ هکتار عنوان و تصریح کرد: میزان ریالی خسارت‌ها ۲۵۰ میلیارد ریال عرض‌یابی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان اندیمشک در شمال استان خوزستان افزون بر ۱۷۰ هزار نفر جمعیت دارد.

