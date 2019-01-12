به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان، سیدامیر مصباح با بیان اینکه جشنواره بینالمللی فجر یکی از مهمترین رخدادهای فرهنگی کشور است، اظهارکرد: همزمانی اکران فیلمهای این رویداد مهم فرهنگی در استان، چند سالی است که با استقبال شهروندان گیلانی برگزار میشود.
وی با اشاره به رایزنیهای انجام شده با ستاد برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، گفت: بین ١١ تا ١٤ فیلم منتخب این دوره از جشنواره، از ١٢ تا ٢٢ بهمنماه ١٣٩٧ همزمان با ایام گرامیداشت چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در سینما میرزاکوچک رشت اکران میشود.
معاون امور هنری و سینمایی ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان افزود: اطلاعات مربوط به اکران فیلمهای جشنواره امسال به محض مشخص شدن در پرتال اطلاعرسانی این ادارهکل و سایر رسانههای استان منتشر می شود.
استان گیلان دارای ٩ سینمای فعال و سه سینمای غیرفعال با ظرفیت پنج هزار و ٧٦٨ صندلی است.
