وجود ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار جوان در سن متعارف ازدواج

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محزون گفت: طبق آخرین سرشماری، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نکرده، داریم و همچنین تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسیدند، یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر است.

وی گفت: به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می گویند و تعداد آنها در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است. ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طلاق، جمعیت مجردان ایران به رقم ۱۳ میلیون و ۳۲ هزار نفر می رسد.

محزون در ادامه با بیان اینکه پدیده های نوظهور در خانواده های ایرانی همچون تجردگرایی در حال شکل گرفتن است، اضافه کرد: در سال های اخیر سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده که بند چهارم آن به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای تسهیل ازدواج موفق و آسان تأکید دارد و به واژه نفی تجرد اشاره می کند.

وی با اشاره به افزایش سن ازدواج درکشور در سال های مختلف گفت: طی چند دهه گذشته سن ازدواج آقایان از ۲۴ به ۲۸ سال و برای خانم ها از ۱۹ به ۲۳ سال رسیده است. ضمن اینکه این آمار در شهرهای مختلف و حتی در شمال و مرکز و جنوب کلانشهری مانند تهران کاملاً متفاوت است.

محزون بیان کرد: بخشی از دلیل افزایش سن ازدواج به دلیل تحولات اجتماعی است و بخشی هم به سیاست گذاری ها برمی گردد.

مدیرکل سابق اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: آخرین سرشماری ها نشان می دهند در سال های اخیر خانواده های گسترده چند نسلی در کشور به حداقل رسیده در حال حاضر خانوار هسته ای بیشترین فراوانی را دارد و خانوار یک نفره در سال ۱۳۸۵ از ۵.۲ دهم درصد به ۷.۱ دهم درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته و در سال ۱۳۹۵ به ۸.۵ درصد رسیده است.

محزون مهمترین راهکار برای کاهش تجرد در ایران را اجرای صحیح سیاست های کلی جمعیتی خانواده دانست و گفت: همه موارد در هفته بندی که ابلاغ شده وجود دارد و مسئولان باید به آن توجه کنند. قطعاً اجرای صحیح این بندها بهترین مسیر خواهد بود.