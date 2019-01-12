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۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۴

مدیرکل سابق سازمان ثبت احوال کشور خبر داد:

وجود ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار جوان در سن متعارف ازدواج

وجود ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار جوان در سن متعارف ازدواج

مدیرکل سابق اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور گفت: به طوری کلی ۱۳ میلیون نفر مجرد داریم که از این میان ۲۲۰هزار مجرد قطعی و ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سن متعارف ازدواج درکشور هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محزون گفت: طبق آخرین سرشماری، ۹ میلیون و ۷۶۹ هزار نفر در سن متعارف ازدواج و هرگز ازدواج نکرده، داریم و همچنین تعداد افرادی که از سن متعارف ازدواج عبور کرده اند اما هنوز به سن تجرد قطعی نرسیدند، یک میلیون و ۸۱۰ هزار نفر است.

وی گفت: به افرادی که از سن تجرد قطعی عبور کرده باشند، مجردان قطعی می گویند و تعداد آنها در کل کشور ۲۲۰ هزار نفر است. ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مجرد هرگز ازدواج نکرده در کشور داریم که با احتساب افراد بدون همسر در اثر فوت یا طلاق، جمعیت مجردان ایران به رقم ۱۳ میلیون و ۳۲ هزار نفر می رسد.

محزون در ادامه با بیان اینکه پدیده های نوظهور در خانواده های ایرانی همچون تجردگرایی در حال شکل گرفتن است، اضافه کرد: در سال های اخیر سیاست های کلی خانواده ابلاغ شده که بند چهارم آن به ایجاد نهضت فراگیر ملی برای تسهیل ازدواج موفق و آسان تأکید دارد و به واژه نفی تجرد اشاره می کند.

وی با اشاره به افزایش سن ازدواج درکشور در سال های مختلف گفت: طی چند دهه گذشته سن ازدواج آقایان از ۲۴ به ۲۸ سال و برای خانم ها از ۱۹ به ۲۳ سال رسیده است. ضمن اینکه این آمار در شهرهای مختلف و حتی در شمال و مرکز و جنوب کلانشهری مانند تهران کاملاً متفاوت است.

محزون بیان کرد: بخشی از دلیل افزایش سن ازدواج به دلیل تحولات اجتماعی است و بخشی هم به سیاست گذاری ها برمی گردد.

مدیرکل سابق اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور یادآور شد: آخرین سرشماری ها نشان می دهند در سال های اخیر خانواده های گسترده چند نسلی در کشور به حداقل رسیده در حال حاضر خانوار هسته ای بیشترین فراوانی را دارد و خانوار یک نفره در سال ۱۳۸۵ از ۵.۲ دهم درصد به ۷.۱ دهم درصد در سال ۱۳۹۰ افزایش داشته و در سال ۱۳۹۵ به ۸.۵ درصد رسیده است.

محزون مهمترین راهکار برای کاهش تجرد در ایران را اجرای صحیح سیاست های کلی جمعیتی خانواده دانست و گفت: همه موارد در هفته بندی که ابلاغ شده وجود دارد و مسئولان باید به آن توجه کنند. قطعاً اجرای صحیح این بندها بهترین مسیر خواهد بود.

کد مطلب 4510656
مهناز قربانی مقانکی

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    نظرات

    • شهروند IR ۱۵:۲۵ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
      4 0
      پاسخ
      جواني كجايي كه يادت بخير، عمرمون رفت و همچنان مجرد باقي مانده ايم. با اين اوضاع گروني مسئولين كمي فقط هم بفكر باشن، البته فكر با عمل.
      • ۱۸:۵۰ - ۱۳۹۷/۱۰/۲۲
        0 0
        توی برنامه شون نوشتن بیکاری تمام شود، حقوق ها به 1000 دلار در ماه برسد و ...

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