زندگی صهیونیست ها نماد تاریکی و مردگی است / عنصر بیکاری را با مجاهدت عمومی از جامعه اسلامی برطرف کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گیلان، دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه اولین روز از بیست و پنجمین سفر استانی خود به گیلان در جمع مردم شهرستان شفت گفت: امسال به برکت نامگذاری به نام پیامبر اعظم(ص) انشاء الله سال نزول رحمت الهی، سال کار و تلاش و مجاهدت و سال گرایش عمومی ملتها به مکتب پیامبر اسلام خواهد بود.

وی افزود: آنان که راهی غیر از خدا انتخاب کرده اند در حقیقت راه ظلم، تباهی و شقاوت را پیش رو گرفته اند و امروز می بینیم که این افراد تنها به تسلط و چپاول ملت ها فکر می کنند و در دل آنها کینه ای نسبت به انسان ها موج می زند و در زبان آنها بدخواهی و ناجوانمردی جاری می شود.

رئیس جمهور با بیان اینکه زندگی قدرت ها بر هوای نفسانی و خودخواهی ها پیچیده شده است گفت: در محیط زندگی آنها انسان ها در بهترین وضعیت مانند روبات ها و خودروهایی هستند که نسبت به یکدیگر احساسی ندارند.

احمدی نژاد با اشاره به مسئله فلسطین خاطرنشان کرد: در صحنه فلسطین صهیونیست ها هر قدمی که برمی دارند به ضرر خود آنهاست، آنها خودشان را با اندیشه های ناپاک و خودخواهی به قعر دره های سقوط می کشانند و فقط تهدید، تجاوز، آدم کشی، تفرقه و خیانت به حقوق ملت فلسطین را می دانند اما اول خودشان در فشار قرار می گیرند بعد از آن به ملت فلسطین، لطمه می زنند.

رئیس شورای عالی امنیت ملی زندگی صهیونیست ها را نماد تاریکی و مردگی ذکر کرد و افزود: آنها مانند مرده های متحرک حرکت می کنند و هر کس با این رژیم همراه تر است به همان میزان از شرف، خداپرستی و انسانیت دورتر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع هسته ای گفت: بدخواهان در مقابل اداره، همت و ایستادگی ملت ایران به زانو درآمده اند اما در پشت تریبون ها حرف های گنده تر از دهانشان می زنند اما آنان می دانند که در مقابل این ملت بزرگ، آگاه، متحد و منسجم توان ایستادگی ندارند.

احمدی نژاد خطاب به این قدرت ها خاطرنشان کرد: این قدرت ها که تصور می کنند مالک و صاحب عالم هستند و از اینکه زیر بار حرف های زور آنها نمی رویم عصبانی می شوند نصیحت می کنم چشمانتان را باز کنید و بیدار شوید، شما 27 سال بر ضد ملت ما موضع گیری و تلاش کرده اید اما ما هر روز پیشرفته تر و مقتدرتر و شما خارتر و ذلیل تر شده اید.

وی افزود: این قدرت ها بدانند در مسئله هسته ای ملت ما ایستاده است و متحد و یکپارچه از حقوق خود دفاع خواهد کرد و به نفع شماست که راه دوستی با این ملت را انتخاب کنید.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه ملت ایران با همت جوانان و اندیشه های بلند خود خواهد توانست همه قله های علمی و فناوری جهان را فتح کند گفت: این قدرت ها بدانند امروز همه ایران ایستاده و در موضوع هسته ای یکصدا و یک فریاد وجود دارد و آن هم بهره مندی از حق مسلم خود در بحث انرژی هسته ای است.

رئیس قوه مجریه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل بیکاری افزود: به دلایل گوناگون زمانی که این دولت از جانب شما مسئولیت اداره کشور را به عهده گرفت قریب به 5/3 میلیون نفر بیکار شمارش شده بود و هر سال حدود یک میلیون نفر وارد بازار کار می شوند. ما باید در یک حرکت گسترده و مجاهدت عمومی دست به دست هم دهیم و عنصر بیکاری را از جامعه اسلامی برطرف کنیم.

وی در پایان سخنان خود از اختصاص 48 میلیارد تومان برای بحث اشتغال از منابع ارزان قیمت، تسهیل در طراحی واحداث سد لاسک، تصویب سه منطقه نمونه گردشگری، طراحی مطالعه و ساخت یک مجموعه درمانی و ساخت دو سالن ورزشی مخصوص دختران و پسران در شهرستان شفت خبر داد.