برخی نمایندگان مجلس در گرفتن حق مردم ناتوان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار جدید تولمشهر که در سالن اجتماعات مدرسه خوارزمی این شهر برگزار شد، اظهارکرد: اعضای شورای شهر تولمشهر با کمک شهردار باید تلاش کنند تا مشکلات این شهر حل شود.

دلخوش با اشاره به اینکه در زمینه پروژه‌های عمرانی تلاش شده تا به قول‌های خود به مردم این منطقه عمل کنم، افزود: ایجاد اشتغال نیز یکی از مهمترین دغدغه‌های مردم این منطقه بوده که در مجلس شورای اسلامی پیگیر اجرای پروژه‌های اشتغال زا در این منطقه هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه عده‌ای از نمایندگان در مجلس تنها صندلی‌ها را اشغال کرده‌ و در گرفتن حق مردم ناتوان هستند، گفت: باید ساختار مجلس شورای اسلامی تغییر کند ادامه این روند به حل مشکلات مردم کمک نمی‌کند.

نماینده صومعه سرا با اشاره به اینکه در دو سال گذشته اقدامات و اعتبارات خوبی برای شهرستان صومعه سرا جذب شده است، بیان‌کرد: حل مشکلات و بهبود معیشت مردم باید مهم‌ترین اولویت مسئولان نظام باشد.

وی در ادامه از شهردار جدید تولمشهر خواست تا با همدلی و تعامل با اعضای شورای اسلامی این شهر در راستای حل مشکلات مردم این منطقه در بخش‌های مختلف گام بردارد. شهردار جدید باید خدمت رسانی را سرلوحه امور خود قرار دهد.