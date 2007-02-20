برای عملکرد آموزش و پرورش در آینده نگرانیم / سئوالات آزمون فرهنگیان بدون طراحی دقیق نوشته نشده بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شرح کامل سئوالات کاظم جلالی نماینده مردم شاهرود در مجلس درباره آزمون فرهنگیان و توهین به پیامبر اعظم (ص) از وزیر آموزش و پرورش به شرح ذیل است:

جناب وزیر:

شرح سئوال: حتما سئوالات آزمون سیره نبوی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان را ملاحظه کرده اید اگر این سئوالات بدون امضاء وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی رویت می شد این مطلب به ذهن متبادر می شد که گویا برای سخره گرفتن دین مقدس اسلام و پیامبر اعظم (ص) چنین سئوالاتی طراحی شده است.

به هیچ وجه به نظر نمی رسد این سئوالات بدون طراحی دقیق نوشته شده باشد. این یک سهو نیست. به عنوان مثال به سئوال 4 توجه نمایید پاسخ دهنده باید یک گزینه را در پاسخ انتخاب کند و سه گزینه باید باقی بماند در حالیکه از این چهار گزینه از 2 گزینه آن وجود نازنین پیامبر اعظم مبراست.

جناب آقای وزیر به جزء جزء سئوالات در این ورقه نمی پردازم و در جلسه پاسخگویی شما به عرضتان خواهم رساند اما سئوال این نیست که شما مطلع بودید یا نبودید؟ برخورد کردید یا نکردید؟ طراح سئوال را مجازات کردید یا نکردید؟

زیرا پاسخ روشن است که در اینگونه موارد فردی به مسلخ برده می شود تا بزرگترها خود را نجات دهند. سئوال اینجاست که این چه تفکر حاکمی در آموزش و پرورش است که از دل آن تفکر چنین سئوالات معوج و بی ربطی بروز می یابد؟

2- چه انسانهای متحجر و کوچک و بی بنیه ای در برخی پست های آموزش و پرورش منصوب شده اند که نتیجه عملکرد آنها هر از گاهی در اینگونه حرکات فوق العاده مستهجن بروز می یابد.

آقای وزیر شما در برنامه هایتان گفته بودید که به دنبال متخصصین و اسلام شناسان حوزه خواهید رفت فارغ از نقدی که بر این برنامه شما وارد است و در زمان رای اعتماد به آن اشاره کردم اما آیا اسلام شناسان شما این اشخاص هستند؟

آقای وزیر از سر دلسوزی عرض می کنم اینها واقعیت عملکرد امروز آموزش و پرورش است که ثمرات آن در آینده اتفاقا روشن تر خواهد شد و آنچه امروز کاشته ایم فردا درو خواهیم کرد و خوف آن می رود که آنروز خیلی تاسف خوریم و جبران پذیر نباشد و دودش به چشم همگان رود.