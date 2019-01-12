کاهش سختگیری آمریکا درباره ارسال کمک بشردوستانه به کره شمالی

به گارش خبرگزاری مهر به نقل از فارین پالیسی، وزارت خارجه آمریکا از تصمیم خود برای کاهش سخت گیری ها در خصوص ارسال کمک های انسان دوستانه به کره شمالی خبر داد.

این تصمیم در پی اعتراضات سازمان ملل و سازمان های خصوصی امدادرسان مبنی بر اینکه سیاست خارجی آمریکا باعث تضعیف تلاش های آنها برای نجات جان مردم کره شمالی می شود، گرفته شده است.

با وجود آنکه کره شمالی از سال گذشته میلادی اقداماتی را در خصوص توقف فعالیت های هسته ای انجام داده اما با این وجود سخت گیری های آمریکا در قبال پیونگ یانگ همچنان ادامه دارد.

کره شمالی در اواخر سال میلادی گذشته تهدید به ازسرگیری فعالیت های هسته ای خود در صورت ادامه اقدامات کره شمالی کرده بود.