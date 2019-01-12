همایش تکریم خیرین مدرسه ساز پردیس برگزار شد/۱۸ مدرسه ۲ شیفته

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه همایش تکریم از خیرین مدرسه ساز شهرستان پردیس و آیین نکوداشت افتتاحیه پنجمین مدرسه خیرساز توسط خیر مدرسه ساز مرحومه مغفوره مهین نویدی با حضور فانی وزیر سابق آموزش و پرورش، هاشمی معاونت پرورشی، حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، موجانی رئیس جامعه مدرسه ساز شهرستان ها ی استان تهران، محمد رضا امامی همسر مرحوم نویدی، پیروزان مدیر عامل جامعه خیرین مدرسه ساز شهرستان های استان تهران، شهری مدیر کل نوسازی مدارس استان تهران، امیرالله حقیقی فرماندار پردیس، حسنوند مدیر آموزش و پرورش پردیس و دیگر مسولان شهرستانی به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس و بخشدار ی جاجرود و دهیاری سعیدآباد در مدرسه دکتر مهین نویدی سعیدآباد برگزار شد.

مدیر آموزش و پرورش پردیس در این مراسم با تبریک فرا رسیدن ولادت با سعادت حضرت زینب کبری(س) طی سخنانی بیان داشت: با تلاش امام جمعه شهرستان ۲ مدرسه بنیاد برکت هم اکنون ۳۰ در صد پیشرفت فیزیکی تا کنون دارد.

مصطفی حسنوند افزود: ما تلاش کسانی که برای فراهم آوردن و تضمین سلامت دانش آموزان قدم بر می دارند را ارج می نهیم و این نوعی از کمک کردن به دستگاه‌های تعلیم و تربیت است.

وی با اشاره به این که نادیده گرفتن آموزش و پرورش خسارات جبران ناپذیری بر پیکره هر اجتماعی وارد خواهد کرد، اظهار داشت: اگر قصد داریم کشوری قابل توسعه و پیشرفت داشته باشیم ، باید به مدارس و دانش آموزان توجه کنیم.

مدیر آموزش و پرورش پردیس با اشاره به مشکلات و آسیب‌های اجتماعی که در جامعه و کف خیابان ها مشاهده می کنیم، بیان داشت: عدم توجه به آموزش و پرورش، جهت ارتقای سلامت فکری، علمی و آموزشی دانش آموزان مبنای بروز این معضلات در جامعه است.

وی بیان کرد: دانش آموزان آینده سازان جامعه هستند، بنابراین هر کسی که بتواند با قلم و بیان و عمل نیک خود گامی موثر در راستای اجرای برنامه و فعالیتهای ارزشنند و مطلوب آموزش و پرورش بردارد، توانسته است ۲ خصلت خیر خواهی و صداقت که از فضایل اخلاقی در فطرت هر انسانی است را حفط کند.

وی با اشاره به تراکم دانش آموزان در مدارس شهرستان گفت، ۶۳ فضای فیزیکی داریم که ۹۵ مدرسه در آن فعالیت دارند، در بومهن از ۲۱ مدرسه فعال ۱۷ مدرسه در ۲ شیفت با تراکم ۳۲ و گاها بیشتر فعالیت می کنند، در پردیس از ۲۵ مدرسه ۹ مدرسه در دوشیفت فعالیت می کند و در جاجرود با تلاش خیرین مدارس دوشیفت نداریم و جاجرود فاقد تراکم دانش آموز ی است.

حسنوند جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی در مدارس گف : ۱۸ مدرسه در ۲ شیفت شامل مدارس راهنمایی و دبیرستان است، که این اختلاف سنی باعث بروز مشکلات خواهد شد و امیدواریم با حمایت های بیشتر خیرین مدرسه ساز در رفع این معضل گام برداریم.

حسنوند با اشاره به سهمیه استخدامی ۲۷۰ نفر در شهرستان پردیس افزود: این ۲۷۰ نفر در مراکز تربیت معلم دوره می بینند تا از اول مهر در مدارس حضور پیدا کنند، ولی با وجود تراکم و مهاجرت پذیر بودن شهرستان باز هم کمبود نیروی آموزشی داریم.

وی با توجه به صفر بودن سرانه ورزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس گفت: از خیرین و مسولان تقاضا داریم در ساخت مدارس همانطور که به فصای آموزش توجه دارند جهت تقویت روحیه و جسمانی دانش آموزان سالن های ورزشی نیز در نظر گرفته شود.