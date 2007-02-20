شاخص کل بورس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، شاخص کل معاملات امروز با 08/10 واحد افزایش به نه هزار و 35/50 واحد رسید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بورس،‌ در پایان معاملات امروز شاخص‌ تالار اصلی ، تالار فرعی ، صنعت و مالی به ترتیب 65/13 ، 3/0، 6/8 و 2/6 واحد افزایش داشتند.

سهام شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، ایران‌تایر، ایران خودرودیزل، پارس خودرو، بین‌المللی توسعه ساختمان‌ بیشترین تاثیر مثبت و سهام شرکت صنایع ملی مس ایران و بانک اقتصاد نوین بیشترین تاثیر منفی را بر تغییرات شاخص به خود اختصاص دادند.

در معاملات امروز سهام 117 شرکت داد و ستد شد که سهام 55 شرکت مثبت، 37 شرکت منفی و 25 شرکت بدون تغییر بود.

سهام شرکت‌های پارس خودرو –سایپا شیشه –فارسیت درود –فرومولیبدن کرمان –ایران خودرو دیزل – موتوژن –کابل باختر – ایران تایر بیشترین افزایش نرخ و سهام شرکت‌های نورد و قطعات فولادی – گروه صنعتی قطعات اتومبیل – ماشین سازی نیرو محرکه – مهرکام پارس – شیمی دارویی داروپخش – تجهیز نیروی زنگان – شیمیایی سینا – قند قهستان بیشترین کاهش نرخ را داشتند.