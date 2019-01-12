درخواست نماینده مسلمان کنگره برای اقدام «کپیتال هیل» علیه ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، «رشیده طلیب» با انتشار پیامی در توئیتر خطاب به جمهوریخواهان نوشت: جناح اکثریت سنا شما برای همه ما کار می کنید و نه فقط رئیس جمهور. او (رئیس جمهور) در این خصوص اشتباه می کند. ما به کمک شما نیاز داریم تا به پا خاسته و به خانواده هایی که اکنون در رنج هستند کمک کنیم. به تعطیلی دولت فدرال پایان دهید.

رشیده طلیب در آغاز کار خود در مجلس نمایندگان آمریکا از تصمیم جدی خود برای استیضاح ترامپ سخن گفته بود.

تعطیلی دولت فدرال آمریکا وارد سومین هفته خود شده و «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه هفته گذشته در جلسه ای با حضور رهبران کنگره در کاخ سفید نتوانست موافقت دموکرات ها با بودجه ساخت دیوار مرزی با مکزیک را کسب کند و بعد از آنکه که «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به وی اطمینان داد که حتی اگر او با بازگشایی دولت موافقت کند، بودجه ای برای ساخت دیوار اختصاص نخواهد یافت، ترامپ مذاکره را «وقت تلف کردن» توصیف و با عصبانیت جلسه را ترک کرد.

پایان بی نتیجه این مذاکرات، تعطیلی دولت در آمریکا را به طولانی ترین تعطیلی در تاریخ این کشور تبدیل کرده است.

به موجب تعطیلی دولت ۹ اداره و سازمان فدرال از جمله اداره هوانوردی فدرال، سازمان حفاظت از محیط زیست و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا از ۲۲ دسامبر (اول دی) تعطیل شده اند.