سید احمد مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره گرانی گوشت قرمز و قاچاق دام زنده از کشور، اظهارداشت: طبق آماری که چند وقت قبل در رادیو اعلام شد در ۹ ماهه امسال ۹۶۲ هزار راس دام سبک و سنگین به صورت غیرمجاز از کشور خارج شده است.

وی با انتقاد از ممنوعیت صادرات دام زنده اضافه کرد: صادرات دام روال قانونی خود را طی می کرد که جلوی آن را گرفتند که همین امر باعث گسترش قاچاق شده است. سازمان های نظارتی نیز مشخص نیست که چرا به این مساله رسیدگی نمی کنند.

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با بیان اینکه ممنوعیت صادرات و قاچاق دام زنده از دلایل گرانی گوشت قرمز در بازار است، گفت: قیمت دام زنده نوسان چندانی نداشته است. قیمت هرکیلوگرم گوساله زنده ۲۲ هزارتومان بوده که اخیرا هزارتومان افزایش یافته و به ۲۳ هزارتومان رسیده است.

مقدسی تصریح کرد: دولت باید در این وضعیت صادرات را آزاد کند که حداقل ارز حاصل از آن وارد کشور شود نه اینکه هم دام از کشور خارج شود هم اینکه ارزی وارد کشور نشود.

وی با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر واردات دام زنده به کشور، افزود: مگر با واردات گوشت به کشور مشکل حل شد که حالا می‌خواهند دام زنده وارد کنند؟ چند بار باید یک مساله را تجربه کنیم تا متوجه شویم که راهکار درستی نیست؟

مقدسی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه در صورت تداوم شرایط فعلی، واردات مواد اولیه دیگر به صرفه نیست و باید محصولات و فرآورده های نهایی را وارد کشور کنیم، تصریح کرد: در این صورت بحث اشتغال و امنیت غذایی به خطر می‌افتد.

وی ادامه داد: وقتی برای انتقال ارز مواد اولیه با مشکل مواجه هستیم برای محصولات نهایی نیز چنین مشکلی خواهیم داشت.

توزیع نهاده‌های دولتی قطره چکانی است

رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات بوجود آمده در زمینه واردات نهاده های دامی به کشور، گفت: در پی این اتفاق، قیمت جو و سویا کیلویی ۱۰۰ تومان و ذرت حدود ۱۵۰ تومان افزایش یافته و هم اکنون نرخ هرکیلوگرم ذرت ۱۳۵۰ تومان، جو ۱۳۵۰ تومان و کنجاله ۲۴۵۰ تومان است.

مقدسی تصریح کرد: این درحالی است که قیمت شیرخام براساس نرخ های قبلی نهاده های دامی تصویب شده است و هم اکنون هرکیلوگرم شیرخام را از دامدار ۲۰۰۰ تومان خریداری می کنند.

وی با بیان اینکه علاوه بر این با کمبود نهاده مواجه و ناچار هستیم این محصولات را از بازار آزاد تهیه کنیم، ادامه داد: تولیدکنندگان در بازار آزاد جو را کیلویی ۱۶۰۰ تومان، سویا را ۳۳۴۰ تومان و ذرت را ۱۸۰۰ تومان خریداری می کنند.

مقدسی درباره توزیع نهاده های دامی دولتی نیزتوضیح داد:میزان عرضه نهاده ها کافی نیست و توزیع به صورت قطره چکانی انجام می شود.