چراغ سبز سودان برای احداث پایگاه نظامی روسیه در دریای سرخ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرتیپ «الهادی آدم» رئیس کمیسون امنیتی و دفاعی پارلمان سودان از موافقت روسیه با توافقنامه تسهیل اقدامات مربوط به ورود کشتی های جنگی روسی و سودانی به بنادر دو کشور و امکان توسعه آن به ایجاد پایگاه نظامی روسیه در آبهای منطقه سودان در دریای سرخ خبر داد.

وی افزود: این توافق در خدمت ایجاد روابط راهبردی میان سودان و روسیه است. سودان هم حق دارد که پایگاه های روسی در اراضی خود مشابه برخی کشورهای دیگر منطقه که پایگاههای خارجی در آن قرار دارد، داشته باشد. ما در اطراف خود شاهد توافقنامه های کشورهای منطقه با کشورهای دیگر هستیم و در اراضی این کشورها پایگاه های نظامی خارجی وجود دارد اما آنچه در حال حاضر میان ما و روسیه است در راستای همکاری نظامی است.

آدم تاکید کرد: هر کشوری باید همپیمانی راهبردی داشته باشد. ما درباره آن می گوییم که دوست زمان تنگنا و زمانی که دیگران تو را تنها گذاشتند. آن همپیمانی است که از تو دست بر نمی دارد و ما آنرا به طور مثال در روابط راهبردی میان روسیه و سوریه شاهد هستیم و از این رو این اقدام را گامی بسیار مهمی برای خود می دانیم.