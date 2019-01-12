حضور مربی لیگ برتری در بین تماشاگران/ اعتراض گلزن بازی به داوری

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۴:۳۰ امروز دومین بازی خود در مرحله گروهی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را مقابل ویتنام برگزار کرد حاشیه های این بازی را در پی می خوانید:

* یحیی گل محمدی سرمربی پدیده مشهد برای تماشای این دیدار به امارات آمده بود تا در کنار رضا ترابیان پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس به تماشای بازی بنشیند.

* کارلوس کی روش واکنش شدیدی به داور بازی به دلیل اخطاری که به احسان حاج صفی نشان داد داشت و از مسئولان می خواست از سیستم داور ویدئویی VAR استفاده کنند.

* سردار آزمون مهاجم گلزن تیم ملی هنگام تعویض خود نیز به داور بازی معترض بود و سوت های او را بی دلیل می دانست.