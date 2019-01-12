۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۶:۲۷

گزارش خبرنگار مهر از امارات؛

حضور مربی لیگ برتری در بین تماشاگران/ اعتراض گلزن بازی به داوری

حضور مربی لیگ برتری در بین تماشاگران/ اعتراض گلزن بازی به داوری

سرمربی تیم فوتبال پدیده مشهد برای تماشای دیدار ایران مقابل ویتنام در ورزشگاه حضور داشت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به امارات، تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۴:۳۰ امروز دومین بازی خود در مرحله گروهی جام ملت های ۲۰۱۹ آسیا را مقابل ویتنام برگزار کرد حاشیه های این بازی را در پی می خوانید:

* یحیی گل محمدی سرمربی پدیده مشهد برای تماشای این دیدار به امارات آمده بود تا در کنار رضا ترابیان پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس به تماشای بازی بنشیند.

* کارلوس کی روش واکنش شدیدی به داور بازی به دلیل اخطاری که به احسان حاج صفی نشان داد داشت و از مسئولان می خواست از سیستم داور ویدئویی VAR استفاده کنند.

* سردار آزمون مهاجم گلزن تیم ملی هنگام تعویض خود نیز به داور بازی معترض بود و سوت های او را بی دلیل می دانست.

مهدی مرتضویان

