آمار بازی ایران و ویتنام منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر از امارات، تیم ملی فوتبال ایران موفق شد در دومین بازی خود در جام ملت های آسیا امروز شنبه مقابل ویتنام با دو گل به پیروزی برسد.

آمار این مسابقه به شرح زیر است:

مالکیت

ایران: ۶۸ درصد

ویتنام: ۳۲ درصد

موفقیت در مصاف رودررو

ایران: ۵۱.۹ درصد

ویتنام: ۴۸.۱ درصد

موفقیت در مصاف هوایی

ایران: ۵۶ درصد

ویتنام: ۴۴ درصد

مهار توپ

ایران: ۱۰

ویتنام: ۵

آفساید

ایران: صفر

ویتنام: ۳

کرنر

ایران: ۴

ویتنام: صفر

تیم ایران در این بازی ۶۸۰ پاس داده است و ویتنام ۳۲۳ پاس. ۸۳ درصد پاس های ایران سالم بوده و با موفقیت داده شده است. بازیکنان ایران در این مسابقه ۱۵ شوت زدند که ۵ شوت در چارچوب بود. ویتنام هم در این بازی ۵ شوت به سمت دروازه ایران زد.