به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار خود در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ موفق شد تیم ملی ویتنام را با نتیجه ۲ بر صفر شکست داده تا صعود خود به مرحله بعدی مسابقات را قطعی نماید. محمد مومنی با اشاره به این پیروزی با ارزش به خبرنگار مهر گفت: تیم ملی ایران به اعتماد به نفس کامل رسیده و در نقطه اوج خود قرار دارد.
وی اضافه کرد: کیروش این تیم را به مرحلهای رسانده که حالا تنوع تاکتیکی برای خلق موقعیت به چشم میخورد. ترکیب اشکان دژآگه و سامان قدوس در میانه زمین خیلی خوب جواب داده و آنها به طرق مختلف در طول نود دقیقه خلق موقعیت میکنند.
ملی پوش سابق کشورمان گفت: بازیکنان تیم ملی فوتبال را با ۱۰ نفر اجرا میکنند. این فوتبال از بیرانوند آغاز میشود تا مهدی طارمی ادامه پیدا میکند و ۱۰ بازیکن در تاکتیک تیم همه کار میکنند. تنها بازیکنی که در اجرای تاکتیک نقش ندارد، سردار آزمون است. سردار در واقع در بازیسازی ها هیچ نقشی ندارد تا نقش تمام کنندگی را ایفا کند. در این تیم همه بازی می کنند تا سردار کار را تمام کند که او هم انصافا این کار را خیلی خوب انجام میدهد.
مهاجم سابق تیم ملی کشورمان در پاسخ به این سئوال که آیا سردار آزمون باتوجه به شرایط سنی اش می تواند رکوردهای گلزنی علی دایی در تیم ملی را بشکند یا خیر بیان داشت: قطعا آزمون یکی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال ایران خواهد شد، اما شکستن رکورد گلزنی علی دایی کار بسیار سختی است، حتی برای آزمون.
وی در خصوص تغییراتی که کیروش در دو بازی گذشته در ترکیب تیم ملی انجام داد، بیان داشت: فکر میکنم کیروش می خواهد همه بازیکنانش را در شرایط مسابقه حفظ کند. تیم ما هنوز مهرههای تعیین کنندهای مثل شجاعی، جهانبخش و محمدی را دارد که هنوز به آنها بازی نرسیده است.
مومنی در خصوص ادامه همکاری فدراسیون فوتبال با کارلوس کیروش بیان داشت: متاسفانه در بدترین زمان ممکن اخبار مربوط به قرارداد کیروش با کلمبیا به گوش میرسد. من از صحت و سقم این خبر اطلاعی ندارم اما این را میدانم بهترین شرایط هم برای کیروش و هم برای تیم ملی این است که او در ایران باقی بماند.
مهاجم پیشین تیم ملی گفت: ادامه همکاری کیروش با ایران یک بازی دو سر برد است. این شرایط هم برای کیروش خوب است و هم برای تیم ملی ایران. ادامه همکاری کیروش با فوتبال ایران باعث میشود تا توقع به درستی از فوتبال ایران بالا برود.
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