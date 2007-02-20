تربیت بدنی خراسان یک گام تا صعود به لیگ دسته اول بسکتبال

به گزارش خبرنگارمهر درمشهد، این تیم درمرحله قبل پلی آف به مصاف نماینده قزوین رفت که درنهایت نیزموفق شد ازسد این تیم گذشته و گام در دور دوم مرحله پلی آاف لیگ بسکتبال کشوربگذارد.

تیم بسکتبال تربیت بدنی مشهد درمرحله دوم رقابتهای پلی آف باید با تیم آرارات تهران دیدارکند ودرصورتی که موفق به شکست این تیم در دو دیدار رفت و برگشت شود جوازحضور درجمع 4 تیم پایانی لیگ دسته اول بسکتبال را بدست خواهد آورد .



با توجه به انصراف 3 تیم ازسوپرلیگ بسکتبال کشور، تیم های راه یافته به مرحله نهایی به احتمال زیاد سال آینده در سوپرلیگ بسکتبال حضورخواهند یافت .

گفتنی است دیداررفت تیم های بسکتبال تربیت بدنی مشهد و آرارات تهران عصر فردا درسالن شهید حمیدی مشهد برگزارخواهد شد . ضمن اینکه در دیداربرگشت دوتیم یکشنبه هفته آینده درتهران به مصاف هم خواهند رفت.

