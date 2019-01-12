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۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۰۰

ترامپ: انتظار دارم دوباره روابط خوبی با روسیه داشته باشیم

ترامپ: انتظار دارم دوباره روابط خوبی با روسیه داشته باشیم

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد: انتظار دارم دوباره روابط خوبی با روسیه داشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: کاملاً انتظار دارم روزی دوباره روابط خوبی با روسیه داشته باشم.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: من از اوباما، بوش و کلینتون نیز نسبت به روسیه سختگیرتر بودم؛ شاید هم سخت گیر تر از هر رئیس جمهوری دیگری (در آمریکا).

وی در ادامه اعلام کرد: همانطور که پیشتر نیز اعلام کردم، کنارآمدن با روسیه چیز خوبی است، نه چیز بد.

این درحالیست که روابط میان روسیه و آمریکا از اواخر دولت اوباما و به بهانه دخالت ادعائی مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در این کشور رو به سردی گرائیده است؛ اتهاماتی که روسیه آن ها را قویاً رد کرده است.

کد مطلب 4510878

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