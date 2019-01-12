ترامپ: انتظار دارم دوباره روابط خوبی با روسیه داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه در پیامی توئیتری اعلام کرد: کاملاً انتظار دارم روزی دوباره روابط خوبی با روسیه داشته باشم.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: من از اوباما، بوش و کلینتون نیز نسبت به روسیه سختگیرتر بودم؛ شاید هم سخت گیر تر از هر رئیس جمهوری دیگری (در آمریکا).

وی در ادامه اعلام کرد: همانطور که پیشتر نیز اعلام کردم، کنارآمدن با روسیه چیز خوبی است، نه چیز بد.

این درحالیست که روابط میان روسیه و آمریکا از اواخر دولت اوباما و به بهانه دخالت ادعائی مسکو در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در این کشور رو به سردی گرائیده است؛ اتهاماتی که روسیه آن ها را قویاً رد کرده است.