اعتراض پرستاران قروه ای از برخوردار شناخته شدن این شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه مراسم گرامیداشت روز پرستار در سالن اجتماعات آموزشگاه بهورزی واقع در بیمارستان شهید بهشتی قروه در حالی برگزار شد که مثل همیشه داشت با سخنرانی صرف مسئولان تمام می شد که در این میان با درخواست فرماندار، نماینده ای از پرستاران انتخاب و مطالبات و حرف های جامعه پرستاری قروه بیان گردید.

در این مراسم ابتدا مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه پرستاری را حرفه مقدسی دانست که تعطیلی نمی شناسد و همیشه در حال خدمت است. به گفته «هوشنگ پیرفلاح» پرستاری یکی از سخت ترین کارها از نظر روحی جسمی بوده و تحملی پولادین می خواهد.

وی با بیان اینکه اخلاق خوش داشتن و با بیمار به مهربانی برخورد کردن از خصوصیات بارز پرستاری است، افزود: برای حفظ سلامت جامعه حرفه پرستاری اهمیت داشته و در اولویت هم قرار دارد.

«پیرفلاح» همچنین از مشکلات مرتبط به پرستاران گفت و با تأکید بر اینکه مشکلات را می دانیم، به رفع مشکلات با تلاش ها و پیگیری ها ادامه دار اشاره کرد.

در ادامه فرماندار شهرستان قروه در سخنانی کوتاه اظهار داشت: هرگز با مادیات نمی توان زحمات پرستاران را جبران کرد و در واقع همه ما مسئولان مشکلات را می دانیم اما تلاش بر این است که در حد بضاعت این حجم از مشکلات را کم کنیم.

«موحد امان اللهی» خطاب به برگزار کنندگان مراسم خواست که نماینده ای از جانب پرستاران انتخاب و مطالبات و حرفهایشان را بیان کنند. وی این پیشنهاد را به این دلیل داد که روز پرستار است و حداقل در این روز مسئولان شنونده باشند و خدمات انجام شده را ببینند.

امنیت شغلی و کمبود امکانات

با درخواست فرماندار یکی از پرستاران بیمارستان شهید بهشتی قروه به نمایندگی از جامعه پرستاری مطالبات مرتبط را عنوان کرد. «طیبه کاوه» به عقب افتادن حقوق پرستاران، کارانه، اضافه کاریها و ... اشاره کرد و گفت: امنیت شغلی پرستاران بسیار کم بوده و با کمبود امکانات و نیرو بیشترین فشارها بر قشر پرستار وارد می شود.

به گفته وی نبود امنیت شغلی، پرستاران را به فرسودگی می رساند و در واقع این معضل انگیزه و شوق کار کردن را از بین می برد.

«کاوه» همچنین به تهدیدهای مسئولان در کنار حمایت هایی که گاهی اوقات می شود، پرداخت و تصریح کرد: گاهی قضاوت های عجولانه ای بدون فهمیدن اصل ماجرا در مورد پرستاران می شود و این درست نیست که مسئولان ناعادلانه پیش می روند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود از برخوردار بودن قروه و مشکلی که برای همه مردم شهرستان به وجود آورده گفت و از مسئولان و نماینده مجلس خواست که در این زمینه اقدامی داشته باشند.

«کاوه» در ادامه جابجایی زودهنگام مدیران را هم در بحث کنترل مدیریت برنامه های بهداشت و درمان مؤثر دانست و خواستار حضور بیشتر مسئولان میان پرستاران و شنیدن حرف های آنان شد.

در پایان فرماندار قروه در پاسخ به درخواست پرستاران در خصوص اینکه چرا قروه محروم شناخته نشده و برخوردار است، اظهار داشت: این تبعیضی است که همه ما به عنوان مستخدمین دولت نسبت به آن نگران بوده و لازم است از استان و نماینده مجلس پیگیر بوده و تغییراتی که باید لحاظ شود.

شهرستان قروه دارای ۱۷۱ پرستار استخدامی و طرحی و کمک بهیار و ... است که در این مراسم از ۲۳ پرستار نمونه شهرستان تجلیل شد.