اسدی بخشیده شد، نیکخت و اولادی در تمرینات شرکت کردند/ دیدار دوستانه پرسپولیس با جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این تمرین که ازساعت 11 صبح امروز در ورزش کارگران برگزارشد مصطفی دنیزلی 20 دقیقه با بازیکنان تیم صحبت کرد و پس از آن حاضرین برای انجام تمرینات تاکیتیکی در زمین چمن حاضر شدند.

در این تمرین الونگ الونگ به علت مصدومیت ومحمد پروین، احسان خرسندی وعلیرضا حقیقی بازیکنان تیم فوتبال امید به دلیل حضور درامارات وهمچنین پژمان نوری به دلیل مشکلات شخصی پس ازهماهنگی کادرفنی، دراین تمرین حضور نداشتند.

دنیزلی همچنین پس ازصحبت با ابراهیم اسدی به او اجازه حضور در این تمرین را داد، ضمن اینکه نیکبخت واحدی و اولادی هم در این تمرین شرکت کردند. محمدرضا مامانی و مهرزاد معدنچی هم به علت مصدومیت، ضمن دویدن به دور زمین زیرنظر پزشک، به انجام تمرینات سبک پرداختند.

این تمرین با انجام برنامه های کششی آغاز شد و در ادامه بازیکنان 45 دقیقه تمرین پرسینگ و پرفشار را انجام دادند، ضمن اینکه بازی درون تیمی درنصف زمین که گلهای زیادی در آن به ثمر رسید، آخرین بخش تمرینات امروز پرسپولیس بود.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده تیم فوتبال پرسپولیس ساعت 11 صبح فردا در دیداری دوستانه که در ورزشگاه کارگران برگزار می شود، مقابل تیم جوانان این باشگاه به میدان می رود.