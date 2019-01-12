۲۲ دی ۱۳۹۷، ۱۸:۵۵

نماینده ولی فقیه در استان کردستان:

اقتدار، قدرت و عظمت نعمت الهی برای انقلاب اسلامی است

سنندج - نماینده ولی فقیه در استان کردستان گفت: اقتدار، قدرت و عظمت نعمت الهی برای انقلاب اسلامی است که با تکیه بر پرچم مقاومت بدست آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد حسینی شاهرودی بعد از ظهر شنبه در مراسم تجلیل از خادمان مواکب اربعین حسینی استان کردستان، اظهارداشت: با توجه به ایستادگی هایی که نظام اسلامی به پشتوانه مردمی خود در برابر ظالمان جهان دارد اسلام و انقلاب به سمت خود اتکایی می رود و شرایط به سمت عبور از تنگناها حرکت می کند.

وی افزود: در حال حاضر توفیق پرچم مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان به لطف خدا بدست انقلاب اسلامی رسیده و دشمنان اسلام هزینه های هنگفتی برای از بین بردن آرمان های اسلامی کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان ادامه داد: با وجود حرکت های عاشقانه ای مثل اربعین حسینی مسلمانان جواب کوبنده ای به توطئه های دشمنان می دهند و مردم ایران نشان داده اند همیشه پشت نظام ایستاده اند.

آیت الله حسینی شاهرودی یاداور شد: دشمنان خیلی هزینه کردند که اسلام را دین ترس و وحشت معرفی کنند اما به لطف وحدت و یکپارچه امت اسلامی برای اعتلای فرهنگ مقاومت بسیاری از این بهانه های دشمنان به خودی خود رو به سمت نابودی کشیده شده است.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در سایه تحریم به تمام اهداف خود می رسد و الان تنها چیزی که لازم است مدیریت شرایط است تا بتوانیم جلوی سوء استفاده برخی را بگیریم تا مردم و اقشار کم درآمد زیر تنگناهای خود ساخته برده نشود.

