نامه اعتراض آمیز 136 نماینده مجلس به رئیس جمهور برای غیرقانونی اعلام شدن بازتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، نامه برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهوری به شرح ذیل است: نمایندگان مجلس شورای اسلامی -امضا کنندگان این نامه- نظر شما را به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در برخورد با پایگاه ها و مجموعه های خبری و اطلاع رسانی و مشخصا سایت خبری بازتاب جلب می نمایند.

به استحضار می رساند که روز سه شنبه 24بهمن ماه سال جاری اطلاعیه ای فاقد امضا، تاریخ و شماره با سربرگ معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی توسط مجموعه ای تحت عنوان کارگروه تعیین مصادیق سایت های غیرمجاز منتشر شد که در آن سایت خبری بازتاب غیر قانونی اعلام شده و متعاقب آن فیلتر گردید. جدا از آنکه برخورد حذفی و سلبی و محدود کننده با رسانه ها اعم از روزنامه ها، خبرگزاری ها، و پایگاه های اطلاع رسانی خود ناقض اهداف توسعه فرهنگی مصرح در سند چشم انداز و برنامه هار توسعه است، این اقدام نیز به دلایل ذیل توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

1- آئین نامه ساماندهی فعالیت سایت های اینترنتی که فیلترینگ سایت بازتاب به آن مستند شده، از جهات متعدد، از جمله انطباق با اصول قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیازمند مدافع و البته در معرض خدشه است.

2- مهمتر آنکه فرایند تعیین شده در آیین نامه مذکور نیز در اطلاعیه اعلام غیرقانونی نبودن سایت بازتاب و فیلترینگ آن طی نشده است، و البته احراز دلایل استنادی در اطلاعیه مذکور شامل توهین و نشر اکاذیب و ایراد افتراء و... مطابق قانون در صلاحیت قوه قضائیه و خارج از حیطه وظایف قوه مجریه می باشد.

بی شک در شرایط خاص داخلی و بین الملل دارد و البته موجب سوق دادن افکار عمومی به سمت استفاده از رسانه های بیگانه می شود و شائبه عدم تحمل منتقدین توسط دولت حتی در چارچوب قوانین و اصول نظام را ایجاد می کند، لذا نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار برخوردی عاجل در چارچوب قوانین جاری و مصوبات مجلس شورای اسلامی را از شما دارند.