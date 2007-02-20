همکاری فنی ایران و ژاپن در زمینه مدیریت بحران حوادث غیر مترقبه

به گزارش مهر ، در سفر یک روزه جمعی از خبرنگاران رسانه های داخلی ، پروژه هایی که توسط سفارت ژاپن و جایکا در ایران به اجرا درآمده است ، مورد تشریح و بازدید قرار گرفت.

آقای فوجی ، رایزن سفارت ژاپن پیش از آغاز این بازدید ، طی سخنانی اظهار داشت: همکاری های فنی کشور ژاپن با ایران از سال 1957 آغاز شده و طی 50 سال اخیر، این همکاری ها با اعزام کارشناسان ژاپنی به ایران و اعزام کارآموزان ایرانی به ژاپن ادامه دارد.

وی افزود: طبق آمار ، تا سال 2005 میلادی ، 2 هزار و 550 نفر کارآموز ایرانی به ژاپن و 660 نفر کارشناس ژاپنی به ایران اعزام شده اند.

رایزن سفارت ژاپن ، زمان تاسیس دفتر آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) در ایران را سال 2005 میلادی ذکر کرد و گفت: از آن زمان تاکنون این همکاریها نسبت به گذشته ارتقاء کمی و کیفی مطلوب تری یافته است.

وی ادامه داد: این کمک ها در زمینه های مختلف از قبیل خدمات درمانی ، آموزش های فنی و حرفه ای ، پروژه های بهبود معیشت پناهندگان افغانی، کشاورزی، آبرسانی برای ایجاد ساختمان و تهیه تجهیزات در قالب تعداد 67 پروژه بوده است.

رایزن سفارت ژاپن در ایران همچنین ابراز امیدواری کرد: از این پس نیز شاهد نتایج مطلوب تری در جهت پیشرفت وضعیت اجتماعی و اقتصادی ایران باشیم.

به گزارش مهر ، کوراکاتا ، نماینده مقیم ایران در دفتر آژانس همکاری های بین المللی ژاپن "جایکا"، هدف از برپایی تور مطبوعاتی را افزایش آگاهی مردمی ایران درباره "کمک های دولتی- توسعه ژاپن" از طریق مطبوعات و سیما دانست.

وی در تشریح فعالیت های جایکا گفت: جایکا یک سازمان دولتی با هدف کمک های فنی و یا به عبارت دیگر توسعه منابع انسانی است. جایکا کارشناسان ژاپنی خود را به ایران و همچنین تعداد زیادی از ایرانی ها را به ژاپن برای انتقال فناوری و قابلیت های علمی- عملی به منظور ارتقا سطح اقتصادی و اجتماعی در ایران، اعزام کرده است.

مسئول برنامه ریزی دفتر آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن نیز در تشریح فعالیت های جایکا و اولویتهای آن گفت: آژانس همکاری های بین المللی ژاپن که در سال 1974 بنیان نهاده شد. جایکا مسئول اجرای کمک های فنی است و با تمرکز بر ایجاد نظام، تقویت سازماندهی و توسعه نیروی انسانی، کشورهای در حال توسعه را قادر می سازد تا اهداف توسعه اجتماعی- اقتصادی خود را دنبال نمایند.

در ادامه این بازدید علیرضا خجسته ، نماینده رایزن سفارت ژاپن در تهران نیز پیرامون کمک های ملی و همکاری های فنی دولت ژاپن (ODA) اظهار کرد: هدف از ODA کمک به ایجاد صلح و توسعه در جوامع بین المللی است که در نهایت امنیت و ترقی کشور ژاپن را نیز به همراه خواهد داشت و دفتر جایکا نیز یکی از زیرمجموعه های ODA به شمار می رود.

خجسته یادآور شد: سفارت ژاپن از سال 1999 حدود 70 پروژه با تمرکز برروی خدمات درمانی اولیه نظیر تهیه تجهیزات پزشکی برای بیمارستان ها، ساخت مراکز درمانی، آموزش ابتدایی نظیر ساخت مدرسه در نقاط مختلف کشور، فقرزدایی و امور مربوط به رفاه عمومی در ایران اجرا کرده است.

وی ساخت مدرسه در بجنورد از توابع خراسان شمالی ، تهیه دستگاه برجسته نگار برای نابینایان، خرید تجهیزات توانبخشی برای بیماران ام اس ، تهیه تجهیزات آموزشی برای برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای جهت توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار، ساخت مرغداری در یکی از شهرستان های ایلام نمونه هایی از پروژه های دولت ژاپن در ایران ذکر کرد.