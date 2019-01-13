سیریک با ۱۵۰برنامه فرهنگی هنری به استقبال چهل سالگی انقلاب می رود

عبدالله پرتابیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ستاد برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سیریک با ۱۲ کمیته در راستای اجرای کمی و کیفی برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر و به منظورایجاد شور ، شعف ، نشاط میان مردم و انسجام بیشتر و بهتر برنامه شهرستان شگل گرفته است.

وی اظهارداشت: مهمترین برنامه های فرهنگی هنری شهرستان را اجرای جنگ شادی انقلاب در شهرهای بندر کوهستک ، سیریک و گروگ ،جشنواره آثار و دستاوردهای انقلاب، برپایی جشنواره مجسمه های شنی در سواحل ، جشنواره غذاهای محلی، ویزیت و درمان رایگان بیماران ،برپایی نمایشگاه کتاب ، دیدار و تجلیل خانواده معظم شهداء ، تشکیل زنجیره انسان در ساحل با پوشش محلی بانوان ، دیدار اصناف و بازاریان با امامان جمعه دانست.

پرتابیان اضافه کرد: غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهداء، گفتمان دینی با محوریت انقلاب، دوره های مهارت آموزی بانوان، جشنواره های توانمندی های بانوان روستایی، تجلیل از دانش آموزان و نخبگان علمی و فرهنگی، گارگاههای آموزش خانواده ، اهدای خون و برگزاری جشنواره های بازی های بومی و محلی و جشنواره های فرهنگی و ورزشی را از دیگر برنامه اجرایی ایام الله دهه مبارک فجر شهرستان برشمرد.

فرماندار شهرستان سیریک یادآور شد: امسال باید برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در شهرستان سیریک شامل آذین بندی سطح شهرها ، روستاها ، ورودی های شهرستان و بخش ها و هم برنمه های فرهنگی و هنری بسیار پر بار، با شکوه ،پرشور و شادی همراه با مشارکت فعال و منسجم مردم در سطح شهرستان برگزار شود.