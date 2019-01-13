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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۷:۳۰

فرماندار سیریک عنوان کرد:

سیریک با ۱۵۰برنامه فرهنگی هنری به استقبال چهل سالگی انقلاب می رود

سیریک با ۱۵۰برنامه فرهنگی هنری به استقبال چهل سالگی انقلاب می رود

سیریک - فرماندار سیریک گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بیش از ۱۵۰ برنامه فرهنگی هنری در قالب ۴۰ برنامه شاخص در سطح سیریک برگزار می شود.

عبدالله پرتابیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: ستاد برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سیریک با ۱۲ کمیته در راستای اجرای کمی و کیفی برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر و به منظورایجاد شور ، شعف ، نشاط میان مردم و انسجام بیشتر و بهتر برنامه شهرستان شگل گرفته است.

وی اظهارداشت: مهمترین برنامه های فرهنگی هنری شهرستان را اجرای جنگ شادی انقلاب در شهرهای بندر کوهستک ، سیریک و گروگ ،جشنواره آثار و دستاوردهای انقلاب، برپایی جشنواره مجسمه های شنی در سواحل ، جشنواره غذاهای محلی، ویزیت و درمان رایگان بیماران ،برپایی نمایشگاه کتاب ، دیدار و تجلیل خانواده معظم شهداء ، تشکیل زنجیره انسان در ساحل با پوشش محلی بانوان ، دیدار اصناف و بازاریان با امامان جمعه دانست.

پرتابیان اضافه کرد: غبارروبی و عطرافشانی قبور مطهر شهداء، گفتمان دینی با محوریت انقلاب، دوره های مهارت آموزی بانوان، جشنواره های توانمندی های بانوان روستایی، تجلیل از دانش آموزان و نخبگان علمی و فرهنگی، گارگاههای آموزش خانواده ، اهدای خون و برگزاری جشنواره های بازی های بومی و محلی و جشنواره های فرهنگی و ورزشی را از دیگر برنامه اجرایی ایام الله دهه مبارک فجر شهرستان برشمرد.

فرماندار شهرستان سیریک یادآور شد: امسال باید برنامه های ایام الله دهه مبارک فجر در شهرستان سیریک شامل آذین بندی سطح شهرها ، روستاها ، ورودی های شهرستان و بخش ها و هم برنمه های فرهنگی و هنری بسیار پر بار، با شکوه ،پرشور و شادی همراه با مشارکت فعال و منسجم مردم در سطح شهرستان برگزار شود.

کد مطلب 4510951

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