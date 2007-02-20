به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد : در آستانه فرا رسیدن نوروز و افزایش خرید و تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات در این ایام، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، طرح نظارتی ویژه نوروز سال 1386 را با هدف تقویت و گسترش بعدنظارتی و کنترلی، اعاده حقوق مصرف کنندگان، ایجاد بستر امن و مناسب برای تامین مایحتاج عمومی، جلوگیری از افزایش بی رویه و غیر منطقی قیمت کالاها و خدمات و برخورد قاطع و هدفمند با تخلفات اقتصادی اجرا خواهد کرد.

مرحله اجرایی این طرح در دو بخش کالایی و خدماتی اعم از فروشگاه‌های عرضه کننده مواد غذایی، البسه، پوشاک، آجیل و خشکبار ، شیرینی جات، فروشگاههای زنجیره ای ، انبارها و سردخانه ها، میادین میوه و تره بار و واحدهای اقامتی، هتل ها و غذاخوری ها، پایانه های مسافربری و حمل و نقل درون و برون شهری، اماکن تفریحی، سیاحتی و زیارتی، واحدهای قالیشویی و خشکشویی و خدمات پس از فروش تعمیرگاه‌های خودرو از تاریخ 15 اسفند ماه سال جاری تا 15 فروردین سال 86 همزمان در سراسر کشور اجرا می شود.

شهروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را با شماره تلفن 124 و یا مراجعه به ستادهای خبری سازمان بازرگانی استان‌ها و ادارات بازرگانی شهرستان‌های تابعه گزارش نمایند.